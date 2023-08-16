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開鬼門相傳蘭潭有鯉魚精抓交替 凌晨女子溺水讓人毛骨悚然

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

昨天深夜子時民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，相傳只要有人釣起大魚，就會發生溺水意外，凌晨2點42分消防局獲報，救起1名溺水女子送醫，所幸無生命危險，開鬼門就有人溺水，讓人毛骨悚然。

消防局凌晨2點42分獲報指稱，蘭潭溢流道裡有人溺水，需要人員救助，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊前往救援，救護人員抵達現場時，現場39歲女子拉著洩洪道旁水管呼救，救護人員立即放置魚雷浮標給溺者確保安全，再由其餘人員架設長梯下至水面處，將溺者救援上岸交於救護人員評估其傷勢就醫。

女子指稱，睡不著覺到蘭潭散步，不小心落水；消防局說，防汛期間，水庫臨滿水位，隨時進行溢流，呼籲市民勿靠近水深危險或禁止戲水警告標誌水域，切勿戲水或從事任何水上活動。

開鬼門，蘭潭有「鯉魚精抓交替」傳說，相傳只要有人釣起大魚，就會發生溺水意外，離奇的是每年蘭潭都傳出溺水意外，市府在岸邊掛求救保護專線，還有救生圈，嘉邑城隍廟為求平安，過去曾到場舉行掃路角（祭亡靈趕鬼），今年只在市區重要地點掃路角。

民俗專家、城隍廟前董事長葉源助說，今年廟方不到蘭潭掃路角，只在市區重要地點掃路角，針對蘭潭「抓交替」傳說，鬼月開鬼門，盡量少靠近水邊，身上帶神明求的神符，或收驚、擲筊杯問神明，求平安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

昨天深夜子時民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，凌晨2點42分消防局獲報，救起1名溺水女子送醫，所幸無生命危險，開鬼門就有人溺水，讓人毛骨悚然。記者魯永明／翻攝
昨天深夜子時民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，凌晨2點42分消防局獲報，救起1名溺水女子送醫，所幸無生命危險，開鬼門就有人溺水，讓人毛骨悚然。記者魯永明／翻攝
昨天深夜子時民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，凌晨2點42分消防局獲報，救起1名溺水女子送醫，所幸無生命危險，開鬼門就有人溺水，讓人毛骨悚然。記者魯永明／翻攝
昨天深夜子時民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，凌晨2點42分消防局獲報，救起1名溺水女子送醫，所幸無生命危險，開鬼門就有人溺水，讓人毛骨悚然。記者魯永明／翻攝

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