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國小代理班導管教過動兒失控 大力捏肩挨告過失傷害

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市蘆洲區某國小傅姓代理教師，因班上患有過動症的男童常有擾亂上課秩序、頂撞老師等偏差行為，又屢勸不聽，便多次體罰男童，還以書本丟他，校方出面協調促請傅姓代理教師改善，但傅師仍在去年12月8日因男童道歉太小聲，情緒失控抓著他的右肩大力推，造成男童疼痛受傷大哭，被依過失傷害罪起訴。

檢方調查，傅姓代理教師去年8月起在國小內擔任班導，班上一名男童因患有注意力不足過動症，常擾亂上課秩序，或口出穢言、拉扯同學、頂撞老師，傅因男童屢勸不聽、制止無效，去年10月起多次以罰站、半蹲，或拿「愛的小手」等方式體罰男童，還以書本丟擲男童。

新北市府家防中心通報兒少保護案件後，校方出面協調要傅姓代理教師改善，傅卻仍會情緒失控，朝男童大吼辱罵，更限制男童參加班級團體活動，孤立男童。

去年12月8日，男童以為某同班同學被禁止下課，伸手抓同學的肩膀和衣領，被傅看到要求男童跟同學道歉，男童聲音微弱，傅認為男童沒有道歉誠意，竟失控出手抓著他的右肩大力推，造成男童疼痛受傷大哭，被男童母親提告。

檢方以男童證詞稱傅姓教師是因為認為他道歉太小聲，才會在他道歉時，持續以尖指甲捏著他的肩膀，認為傅在主觀上並無傷害男童的意思，依過失傷害罪起訴。

傅姓代理教師因在班上以指甲捏著男童肩膀，要男童向同學道歉，被起訴過失傷害罪。圖為新北地檢署，報系資料照。
傅姓代理教師因在班上以指甲捏著男童肩膀，要男童向同學道歉，被起訴過失傷害罪。圖為新北地檢署，報系資料照。

代理教師 過動症 傷害罪

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