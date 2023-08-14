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影／富家女網戀被騙1675萬 警逮女車手發現她自帶點鈔機

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣富家女小元（化名），今年5月在網路認識男子阿凱並墜入愛河，對方以投資泰達幣賺取結婚基金為由，要求小元先後匯款及面交1675萬元，並誆稱再投資300萬可拿回所有泰達幣。小元信以為真準備再匯款，幸好家人驚覺有異報案。警方昨天晚間埋伏，當場逮捕取款的女車手，發現她竟自帶點鈔機，訊後依詐欺罪嫌送辦。

竹東警分局調查，富家女小元因家境富裕，平時無業。5月在網路認識詐騙集團成員阿凱，兩人網戀互稱公婆，阿凱閒聊中得知小元家財萬貫，便要小元一同投資泰達幣賺取結婚基金，被愛情沖昏頭的小元也一口答應。

阿凱先是介紹特定幣商與小元交易，並指導她投資，小元前後匯款5次、面交9次，總金額高達1675萬元，阿凱日前再告訴小元，再投資300萬元，便可拿回所有泰達幣和獲利。

幸好小元的家人驚覺有異，向竹東分局竹東派出所諮詢，警方告知是常見的假交友詐騙手法，並得知小元昨天晚間將交付投資款，便暗中派員到現場埋伏，當場逮捕前來取款的黃姓女車手，並在黃女車上起獲一台點鈔機。

黃女主動交付與小元相關交易收據共205張，警方也在黃女住處搜出1台點鈔機，初步清查被害人資料，發現詐騙金額甚鉅，已先通知居住於新竹縣有簽該交易收據的6名被害人，其中3人知悉遭詐騙，另3人經警方勸說後才知被騙，近日將至鄰近派出所報案。

警方呼籲，網路交友務必多注意，詐騙集團常先與詐騙目標建立情誼，來博取被害人信任，再轉向投資話題，以投資獲利賺取結婚基金等話術，騙取被害人財物或金融帳戶。

警方昨天晚間埋伏，當場逮獲取款的女車手，發現她竟自帶點鈔機。圖／竹東分局提供
警方昨天晚間埋伏，當場逮獲取款的女車手，發現她竟自帶點鈔機。圖／竹東分局提供
警方訊後將黃女依詐欺罪嫌送辦。圖／竹東分局提供
警方訊後將黃女依詐欺罪嫌送辦。圖／竹東分局提供

詐騙集團 泰達幣 結婚

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