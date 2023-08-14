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高雄廚師累翻下班駕車睡在路中央 被警叫醒吞罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

提神飲料「你累了嗎？」經典台詞在高雄上演！從事廚師的黃姓男子今晨駕車在九如一路口停紅燈，因剛下班太累在車中睡著，後方車見已綠燈黃的車子卻不動如山報警，警方將黃叫醒，雖無酒駕行為但已違規，對黃開出900元到1800元罰單

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，影片中一名轎車駕駛在高雄三民區九如一路與九如一路95巷口停等紅燈時，在路中央睡著，三民二警分局巡邏警網剛好在對街，警方穿越馬路走到對街查看。

警方見駕駛黃姓男子（42歲）在車中呼呼大睡，將他叫醒，問黃「有沒有吃感冒藥？」黃睡眼惺忪以為警方問他有無吸毒，妙答「我沒在用那個啦」。

警方見黃清醒後，請他將車開到路旁，黃聲稱當廚師剛下班，開車太疲累不小心在路中央睡著；雖黃無酒駕行為，但因車停路中央，未依號誌指示行駛，已違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款規定，對黃開出可處900元以上1800元以下罰鍰。

從事廚師的黃姓男子今晨駕車在九如一路口停紅燈，因剛下班太累在車中睡著，巡邏警網在對街獲報，穿越馬路將黃叫醒。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
從事廚師的黃姓男子今晨駕車在九如一路口停紅燈，因剛下班太累在車中睡著，巡邏警網在對街獲報，穿越馬路將黃叫醒。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
從事廚師的黃姓男子今晨駕車在九如一路口停紅燈，因剛下班太累在車中睡著，警方將黃叫醒。記者石秀華／翻攝
從事廚師的黃姓男子今晨駕車在九如一路口停紅燈，因剛下班太累在車中睡著，警方將黃叫醒。記者石秀華／翻攝

罰單 交通違規

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