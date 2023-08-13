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過彎變過火…騎士彎道對撞轎車 機車噴飛燒成廢鐵

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣梅山鄉太和村今早發生車禍，一輛機車行經縣道169時，在彎道與正面迎來的轎車對撞，機車騎士噴飛手肘受傷，機車衝進路旁排水溝，隨後燃起熊熊烈火，消防隊獲報出動滅火，但因火勢猛烈，機車幾乎已成廢鐵，肇事原因仍待警方釐清。

嘉義縣消防局表示，梅山鄉太和村樟樹湖附近今早發生汽、機車車禍，機車起火燃燒，立即派遣奮起湖91車、18車、4人搶救，男性機車騎士手肘受傷、意識清楚，手臂包紮後不願就醫；另，派1輛消防水車撲滅火勢，後續交由警方處理。

竹崎分局長閻百川說，事故造成轎車左前車頭毀損，機車起火燃燒嚴重受損。山區道路狹窄且蜿蜒曲折，駕駛人應減速慢行，避免在彎道視野盲區相撞，也要確認安全會車間隔距離，以免發生擦撞意外，保障自己及他人行車安全。

機車騎士過彎與對向轎車相撞，車輛噴飛燒成廢鐵。圖／嘉義縣消防局提供
機車騎士過彎與對向轎車相撞，車輛噴飛燒成廢鐵。圖／嘉義縣消防局提供
機車騎士過彎與對向轎車相撞，車輛噴飛燒成廢鐵。圖／嘉義縣消防局提供
機車騎士過彎與對向轎車相撞，車輛噴飛燒成廢鐵。圖／嘉義縣消防局提供
機車騎士過彎與對向轎車相撞，車輛噴飛燒成廢鐵。圖／嘉義縣消防局提供
機車騎士過彎與對向轎車相撞，車輛噴飛燒成廢鐵。圖／嘉義縣消防局提供
機車騎士過彎與對向轎車相撞，車輛噴飛燒成廢鐵。圖／嘉義縣消防局提供
機車騎士過彎與對向轎車相撞，車輛噴飛燒成廢鐵。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 機車騎士 車禍

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