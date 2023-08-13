小黃被塞爆！6警鷹眼抓失聯移工 「肉身擋車」引網熱議

桃園市民眾昨下午在龜山區國立體育大學旁，看見多名員警以警車前後包抄一輛計程車，引發關注，更有網友擔心員警「以身擋車」安全。警方表示，當時發現該部計程車疑超載乘客，上前攔查發現6名乘客全是外籍臉孔，經查證確認全是越南籍失聯移工，已依規定送至專勤隊處理。

民眾昨下午在龜山區振興路上，發現多名員警包圍一輛計程車，分別左右側各2名員警，車尾1名員警，計程車前後則以警車包夾，路過民眾見狀將照片拍下，上傳臉書社團引發討論，許多人認為警察以肉身擋車，相當擔心安危。

對此龜山警分局大華派出所表示，昨下午3點多，巡邏員警與實習生在振興路上，發現一輛計程車載有多名乘客疑似超載，上前攔查見有6名乘客皆為外籍臉孔，現場查證無法確認真實身分，全數帶返派出所，確認6名皆為越南籍失聯移工，目前已依規定送至專勤隊處理。