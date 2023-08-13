萬丹公所主任上班外出卻失聯2天 今早陳屍高屏溪草叢

51歲陳姓男子家住屏東縣萬丹鄉，任職於萬丹鄉公所行政室主任，他在上周五早上7點左右向妻子王姓女子稱上班出門，卻反常未在中午前返家用餐，被王姓妻子察覺有異報警並向議員洪宗麒陳情求助，他駕駛的藍色小客車於當天下午1點左右被發現停放在高屏溪沿岸，救難人員經過2天連夜搜尋，於今上午7點半左右在車輛附近草叢尋獲陳男遺體，後續將報請檢方相驗釐清事故原因。

51歲王姓女子於上周五早上7點左右目送丈夫陳男出門上班，但他卻沒有按時於中午前回家吃飯，打電話去萬丹鄉公所得知丈夫沒去上班，也沒有請假，王女也無法打通丈夫的手機，遲遲聯繫不上對方，她驚覺不對勁，趕緊報警，同時向議員洪宗麒求助。

議員洪宗麒在他的臉書寫下協助過程指，8月11日早晨接到家屬電話，請萬丹所警方調閱路口監視器，當天中午發現車輛行駛方向，在下午1點左右找到停放於高屏溪沿岸的陳男車輛，但人不見蹤影，消防局派出空拍機搜尋，也有不少民間熱心人士投入協尋。

消防局與民間救難人員連2天不間斷撤夜搜尋，出動空拍機查找，於今上午7點半左右在高屏溪沿岸草叢堆找到陳男遺體，後續將報請檢方相驗釐清事故原因。