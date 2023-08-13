國內首例台鐵列車塗鴉！ 新自強號慘被噴漆 台鐵：已報案將求償
台鐵一列新自強號EMU3000遭噴漆塗鴉，這也是國內台鐵列車遭塗鴉首例。台鐵局指出，停放於樹林調車場EMU3000型車輛，今早發現遭不明人士塗鴉破壞，第一時間通報鐵路警察處理，待警方現場搜證後，將盡速進行除漆、復舊等工作。本事件已造成車輛復舊及營運損失，將依法追究責任並求償。
台鐵局指出，台北樹林機務段遭人闖入，今天清晨4時發現遭車輛噴漆，立即報警後，目前已委託清潔公司、日立原廠公司等協助清洗及復舊評估，避免洗劑傷害到原本的烤漆，預計2、3天後完成清理。待找到塗鴉者後，依鐵路法送辦，也將求償清潔費用。
有網友在臉書社團「靠北台鐵」爆料表示，「台鐵軟趴趴，難怪猴子們看你沒有」。
「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專也收到網友爆料，版主說，「第一批非官方彩繪孟母號」。網友表示，「調車場不是有監視器嗎？這些人是怎麼闖進淨空區塗鴉的？所以親愛的高層們。你們會重罰這些闖入淨空區又破壞台鐵車輛的惡徒嗎？」、「便當局終於超英趕美了」、「今天進去噴塗鴉，明天進去破壞設備，出了事倒楣的就是第一線人員，門禁鬆散固然有問題但是破壞的人更可惡」、「我還以為我到了大肚廢車場」。
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