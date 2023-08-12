影／移動炸彈2.0版！高雄瓦斯工超狂載7桶瓦斯 還偷空抽菸

高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送瓦斯，被後方騎士拍下，機車上後載又加掛共7桶小型瓦斯桶，在三民區路口等紅燈之際，還抽空抽菸，網友將影片被PO上社群，直指瓦斯工人比淡水騎士超載4桶瓦斯還狂，是「移動炸彈2.0版」；警方指，瓦斯工人已觸犯4項交通違規，至少可罰6300元。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中一名載送瓦斯桶的騎士昨騎機車行經三民區自由一路與熱河街口停等紅燈，後方騎士見瓦斯工人機車共加掛7桶小型瓦斯桶。

該名瓦斯工騎士在停等紅燈時，還抽起菸來，隨後又滑一下固定在機車上的手機，後方騎士拍下畫面後PO上社群，網友指，比兩天前淡水騎士載4桶瓦斯更狂，破記錄還抽菸！

轄區三民一警分局警方指出，檢視影片後，發現載送7瓦斯桶的騎士已觸犯4項交通違規，包括手持香菸吸食，違反道路交通管理處罰條例第31-1條第3項規定，可罰600元罰鍰；後方加掛瓦斯桶已遮蔽車牌，違反道交條例第13條第1項第1款規定，可處2400元到4800元罰鍰。

另瓦斯工人載7桶瓦斯違反道交條例第31條第5項規定，可處駕駛人300元以上600元以下罰鍰；以及載7桶瓦斯共重70公斤的瓦斯，超過60公斤的標準，卻未請領臨時通行證、未懸掛危險標誌上路，違反道交例第29條第1項第3款，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

警方表示，已找到載送7桶瓦斯的騎士，已通知當事人到案說明，並逕行開單告發。

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