快訊

捷運為何禁止飲食？正解不是「怕變髒」網驚呼：長知識了！

搞懂賣屋炒作避觸法 還有望賺千萬「檢舉財

雙颱共存！颶風朵拉上午跨入西太平洋轉為中颱 對台影響曝

影／移動炸彈2.0版！高雄瓦斯工超狂載7桶瓦斯 還偷空抽菸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送瓦斯，被後方騎士拍下，機車上後載又加掛共7桶小型瓦斯桶，在三民區路口等紅燈之際，還抽空抽菸，網友將影片被PO上社群，直指瓦斯工人比淡水騎士超載4桶瓦斯還狂，是「移動炸彈2.0版」；警方指，瓦斯工人已觸犯4項交通違規，至少可罰6300元。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中一名載送瓦斯桶的騎士昨騎機車行經三民區自由一路與熱河街口停等紅燈，後方騎士見瓦斯工人機車共加掛7桶小型瓦斯桶。

該名瓦斯工騎士在停等紅燈時，還抽起菸來，隨後又滑一下固定在機車上的手機，後方騎士拍下畫面後PO上社群，網友指，比兩天前淡水騎士載4桶瓦斯更狂，破記錄還抽菸！

轄區三民一警分局警方指出，檢視影片後，發現載送7瓦斯桶的騎士已觸犯4項交通違規，包括手持香菸吸食，違反道路交通管理處罰條例第31-1條第3項規定，可罰600元罰鍰；後方加掛瓦斯桶已遮蔽車牌，違反道交條例第13條第1項第1款規定，可處2400元到4800元罰鍰。

另瓦斯工人載7桶瓦斯違反道交條例第31條第5項規定，可處駕駛人300元以上600元以下罰鍰；以及載7桶瓦斯共重70公斤的瓦斯，超過60公斤的標準，卻未請領臨時通行證、未懸掛危險標誌上路，違反道交例第29條第1項第3款，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

警方表示，已找到載送7桶瓦斯的騎士，已通知當事人到案說明，並逕行開單告發。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送瓦斯，在三民區路口停等紅燈時，被後方騎士拍下，機車後載加掛共7桶小型瓦斯桶，剛好經過盤查其他車主的員警。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送瓦斯，在三民區路口停等紅燈時，被後方騎士拍下，機車後載加掛共7桶小型瓦斯桶，剛好經過盤查其他車主的員警。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送瓦斯，在三民區路口停等紅燈時，被後方騎士拍下，機車後載加掛共7桶小型瓦斯桶，騎士還抽菸滑手機。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送瓦斯，在三民區路口停等紅燈時，被後方騎士拍下，機車後載加掛共7桶小型瓦斯桶，騎士還抽菸滑手機。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送並加掛7桶瓦斯，在三民區路口停等紅燈時，被後方騎士拍下，送瓦斯還抽菸，宛如「移動炸彈」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送並加掛7桶瓦斯，在三民區路口停等紅燈時，被後方騎士拍下，送瓦斯還抽菸，宛如「移動炸彈」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送瓦斯，在三民區路口停等紅燈時，被後方騎士拍下，機車後載加掛共7桶小型瓦斯桶，宛如「移動炸彈」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送瓦斯，在三民區路口停等紅燈時，被後方騎士拍下，機車後載加掛共7桶小型瓦斯桶，宛如「移動炸彈」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送瓦斯，在三民區路口停等紅燈時，被後方騎士拍下，機車後載加掛共7桶小型瓦斯桶。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送瓦斯，在三民區路口停等紅燈時，被後方騎士拍下，機車後載加掛共7桶小型瓦斯桶。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

高雄市 騎士 交通違規

延伸閱讀

影／淡水騎士超載4桶瓦斯街頭亂竄 網怒：移動炸彈

新北樹林老翁想去亞東醫院 沒床位改送雙和竟引爆瓦斯

搬2桶瓦斯…放火燒屋辯稱只是嚇家人 法官重判4年10月

楠梓塑美貝科技大火 緊急切斷瓦斯供應偵測汙染物

相關新聞

為了錄「抖音」 小網紅竟偷用台鐵車長廣播唱歌

近日有民眾搭乘台鐵擅自使用列車長廣播嬉戲，更以「挑戰搭火車偷拿列車長的廣播」為題錄製「抖音（TikTok）」影片，雖然該...

萬里漁澳路維納斯海岸今早男浮屍海上漂 路邊停著一輛車

今天上午7點多有釣客在新北市萬里區漁澳路維納斯海岸，發現往野柳方向一處涼亭附近海域漂著人，離岸約6公尺，消防人員救上岸發...

影／移動炸彈2.0版！高雄瓦斯工超狂載7桶瓦斯 還偷空抽菸

高雄市一名瓦斯工人昨騎機車載送瓦斯，被後方騎士拍下，機車上後載又加掛共7桶小型瓦斯桶，在三民區路口等紅燈之際，還抽空抽菸...

快去檢查！北市15％住宅用火災警報器電池已逾使用年限

為提升住宅安全，北市消防局推廣設置住宅用火災警報器，安裝比例已達98%，但住警器需配置鹼性或鋰電池，年限約3至10年不等...

越南籍移工設備檢修不慎 滾輪壓傷右手兩指撕裂骨折

昨天晚上阮姓越南籍移工操作設備檢修不慎，右手食指及中指遭機台滾輪壓傷，新北市消防局派員前往拆卸機台零件，協助阮男脫困，檢...

酒醉打赤膊穿越馬路 新北泰籍移工見騎士揮拳襲頭遭法辦

昨天凌晨一名泰國籍吳姓男移工，酒醉打赤膊搖晃違規穿越新北市泰山區新北大道與台麗街馬路，見機車騎過便揮拳襲擊騎士頭部，經查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦