高雄婦包包手把斷裂遺失 警靠這方法1小時尋獲掉路旁
高雄鳥松68歲顏姓女子周三下午騎車外出，但返家後包包卻遍尋不著，就怕裡頭貴重物品失竊，她慌張地衝進派出所求助，警員向她確認包款、內容物後，得知她手機也在包內，隨即利用定位一小時內就在某處電線桿旁尋獲，所幸包內物皆無遺失，警研判包包手把處斷裂，才會因此掉落。
仁武分局大華派出所指出，因手機GPS開啟即能搜尋定位，警員一確認顏女包內有手機，隨即透過定位系統發現，顏女的手機定位停留在同個地點，並無移動跡象。
警方推斷，顏女的包應是遺落在定位點，陪同顏女前往尋找，果然電線桿旁的黑色包，正是顏女遺失的包，後經檢視，包內錢包、現金及手機等貴重物品均無遺失，且警發現包包的提袋手把斷裂，疑似騎車半途中即掉落路旁。
仁武分局呼籲，民眾隨身物品應裝載妥適，避免掉落。倘若不慎遺落，除沿線尋找外，亦可立即前往附近派出所求助，由警方及時伸援提供協助。
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