走私新寵…陸螺螄粉闖關 小三通旅客「帶貨」

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊9日查獲2起大陸螺螄粉走私輸台。料羅安檢所自5月底首次查扣中國螺螄粉迄今已查扣390件，合計1703公斤，依法函送關務署。圖／海巡署金馬澎分署第九岸巡隊提供 大陸的螺螄粉近年成為網購的熱門商品，因與台灣的價差一倍以上成走私新寵。海巡署料羅安檢所從5月底迄今已查扣390件，合計1703公斤。很多都是透過「跑單幫」先化零為整，以食品或礦泉水紙箱偽裝內藏螺螄粉，再郵寄到台灣販售。

大陸的螺螄粉臭中帶香受老饕喜愛，因兩地價差吸引業者走私牟利。據了解，一箱10包螺螄粉在廈門大概是600多元台幣，但賣到金門一包就要120元，到台灣更是漲到150元或180元間。

海關人員透露，小三通近期常見民眾攜帶大陸熱門零食，依規定入境旅客攜帶花生，不得超過1公斤；想帶螺螄粉回台，限自用不得販售，不能超過6公斤，大概20包左右，攜帶超量，將要求民眾主動聲明放棄。

金門岸巡隊表示，料羅商港為金門對台灣本島唯一貨物輸運港口，近期疫情趨緩後，兩岸進出貨物數量逐漸攀升，為避免不肖業者趁機將未經許可之大陸農產品輸台牟利，將加強檢查。

料羅安檢所在9日查獲兩起非法運送大陸螺螄粉回台案，總重合計49.41公斤，全案依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」函送財政部關務署裁處。據悉，這次是有業者請小三通旅客幫忙「帶貨」，化零為整，要透過郵寄或貨運到台灣販售。