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新北機車擦撞小貨車 騎士遭鋼筋壓傷小腿無法動彈

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市周姓男子昨晚騎車行經板橋區，疑似天雨視線不佳，在浮洲橋外環道往三峽方向，不慎自撞路旁分隔島當場連人帶車摔倒壓傷小腿，警消合力搶救脫困，送醫後無生命危險。

新北市板橋區大觀路二段265巷經浮洲橋外環道往三峽方向，昨晚7時許發生一起機車自撞護欄車禍意外，機車騎士周姓男子（18歲）疑似倒在路旁，機車騎士周男疑似右小腿受傷無法動彈。

警、消人員獲報後迅速趕到場救援，消防人員快速使用油壓破壞器材將機車騎士順利脫困，所幸周男意識清醒、傷勢為右小腿骨折，由救護人員緊急救護處置後，迅速送往醫院後無生命危險。確實車禍發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市消防局第一救災救護大隊長羅凱文呼籲，近期發生多起嚴重車禍事故，行車時切勿分心影響行車安全，若駕駛有感覺身體疲勞或身體不適之情形時，應將車輛停放於路邊稍作休息或撥打電話請親友前來協助，若有身體不適之狀況未改善，應立即撥打119救護人員協助就醫，切勿勉強自身疲勞或不適情況繼續駕駛而造成後續憾事發生。

新北市周姓男子昨晚騎車行經板橋區大觀路二段265巷，疑似天雨視線不佳，在浮洲橋外環道往三峽方向，不慎自撞路旁分隔島，當場連人帶車摔倒壓傷小腿，警消合力搶救脫困。記者王長鼎／翻攝
新北市周姓男子昨晚騎車行經板橋區大觀路二段265巷，疑似天雨視線不佳，在浮洲橋外環道往三峽方向，不慎自撞路旁分隔島，當場連人帶車摔倒壓傷小腿，警消合力搶救脫困。記者王長鼎／翻攝
新北市周姓男子昨晚騎車行經板橋區大觀路二段265巷，疑似天雨視線不佳，在浮洲橋外環道往三峽方向，不慎自撞路旁分隔島，當場連人帶車摔倒壓傷小腿，警消合力搶救脫困。記者王長鼎／翻攝
新北市周姓男子昨晚騎車行經板橋區大觀路二段265巷，疑似天雨視線不佳，在浮洲橋外環道往三峽方向，不慎自撞路旁分隔島，當場連人帶車摔倒壓傷小腿，警消合力搶救脫困。記者王長鼎／翻攝

機車騎士 車禍

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