北市內湖15歲獨居少女墜樓無呼吸 母一早聞惡耗崩潰

蔡姓少女今早從台北市內湖區自家住宅大樓高處墜落1樓地面，當場失去呼吸心跳，救護人員獲報將其送醫搶救，警方目前也介入釐清案情中。

台北市消防局表示，今早8時38分獲報，內湖區民權東路六段123巷某住宅大樓有人墜樓，救護人員到場發現年約15歲少女倒臥1樓防火巷地面，墜落高度不明，無呼吸心跳，立刻送醫搶救。

警方初查，15歲蔡姓少女居住大樓8樓，大樓頂樓是13樓，今早從不明樓層墜落，大樓外民眾見狀立即報警處理；雖蔡女住家內留有紙條，提及心情不佳，且家屬稱蔡女長期情緒不穩，但為求謹慎，員警仍持續調閱相關監視器畫面，確切是否有外力介入，尚待釐清。

據悉，蔡女獨居，父母居住在附近大樓，事發當時父母不在蔡女家中，經員警通知，蔡母聽聞惡耗當場崩潰，情緒激動，員警將等蔡女家屬情緒平穩後進一步確認案情。