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吃力了！疑新北豪雨阻視線曳引車急煞 右輪衝入水溝差點側翻

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天下午蔡姓男子開著一輛曳引車，行經新北市鶯歌區堤外道路2K+100處，見前方車輛突然急煞，避免追撞他將車往右急切，導致右後輪不慎陷入一旁水溝內，造成整輛車向右傾斜卡困在內，新北市消防局獲報人車趕抵協助脫困，緊急協助送醫沒有大礙。

蔡姓男子開著砂石車行經新北市鶯歌區堤外道路，為閃車右後輪不慎陷入水溝內，所幸脫困後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
蔡姓男子開著砂石車行經新北市鶯歌區堤外道路，為閃車右後輪不慎陷入水溝內，所幸脫困後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

據了解，今天下午台灣受受西南風及午後對流發展旺盛影響，新北市各地區降下豪大雨，約莫下午4時許，砂石車司機蔡男（24歲）人車行經鶯歌區堤外道路2K+100處，疑因降下豪大雨影響視線，蔡男見前方車輛急煞，為避免追撞，他人車急向右切，導致右後輪不慎陷進水溝裡，造成整輛車向右傾斜卡困在內。

新北市消防局獲報派員趕抵，協助蔡男脫困，經檢視蔡男頭暈、頸椎不適、手腳挫傷，緊急送醫急救並無大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

新北市政府消防局第五救災救護大隊長鍾世銘呼籲，即下雨隨時會發生，天雨路滑容易造成意外的發生，務必減速慢行，如路上遇到小坑洞或積水處，建議勿通過或者繞道而行，避免類似本案車輪下陷翻車。

蔡姓男子開著砂石車行經新北市鶯歌區堤外道路，為閃車右後輪不慎陷入水溝內，所幸脫困後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
蔡姓男子開著砂石車行經新北市鶯歌區堤外道路，為閃車右後輪不慎陷入水溝內，所幸脫困後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
蔡姓男子開著砂石車行經新北市鶯歌區堤外道路，為閃車右後輪不慎陷入水溝內，所幸脫困後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
蔡姓男子開著砂石車行經新北市鶯歌區堤外道路，為閃車右後輪不慎陷入水溝內，所幸脫困後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
蔡姓男子開著砂石車行經新北市鶯歌區堤外道路，為閃車右後輪不慎陷入水溝內，所幸脫困後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
蔡姓男子開著砂石車行經新北市鶯歌區堤外道路，為閃車右後輪不慎陷入水溝內，所幸脫困後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
蔡姓男子開著砂石車行經新北市鶯歌區堤外道路，為閃車右後輪不慎陷入水溝內，所幸脫困後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
蔡姓男子開著砂石車行經新北市鶯歌區堤外道路，為閃車右後輪不慎陷入水溝內，所幸脫困後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

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