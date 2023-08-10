高雄少女玩手機被沒收 負氣離家11天會網友急死爸媽
就讀高職的少女「小雨（化名）」自從放暑假，天天玩手機，並上網路交友軟體談天，父母不讓她沈迷手機網路世界，沒收她的手機，她竟負氣離家，颱風天也聯繫不到人，嚇壞父母，失蹤11天後才由高雄警方帶她回家。
據了解，17歲的少女小雨自放暑假便天天玩手機，7月23日遭父親責備，母親便沒收她的手機，沒想到，她當晚竟收拾行李，偷偷離家，隔天父母不見她，連日找不到她的行蹤，因杜蘇芮颱風來襲，父母趕緊向高雄市林園警分局報案協尋。
高雄市警方獲知少女下落不明，立即通報各單位協助找人；高雄市少年警察隊從少女的臉書，尋訪她的同學和朋友多日，才得悉小雨曾說要去嘉義找網友。
警方根據少女交友資料，並過濾相關監錄系統畫面，發現小雨搭車去嘉義，找洪姓男網友（19歲）及其他女網友，除了住洪男家幾天，也曾到嘉義、台南等地旅遊。
8月3日警方聯繫上洪男，告訴他利害關係，並因她未成年，可能令他惹上官非，洪男才讓少女與警方電話交談，小雨經員警勸解才同意回家，並與警方約定在高雄林園碰面，由員警帶她回家。小雨的母親見女兒平安回家，幾乎哭了出來，直感謝警方多日協尋女兒。
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