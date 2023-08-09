轎車左轉搶快！撞飛對向直行機車瞬間曝 北市騎士重摔腿骨折
陳姓男子今凌晨駕駛汽車行徑台北市中山區一處路口，左轉時碰撞對向直行的機車騎士，導致騎士當場被撞飛重摔在地，雙腿受傷送醫治療，警方初判陳男搶過肇事，持續釐清確切肇責。
台北市消防局表示，今凌晨0時許獲報，中山區林森北路、錦州街口有汽機車事故釀傷，救護人員到場發現33歲蔡姓男子倒臥地面，表情痛苦、意識清醒，左膝受撕裂傷，送往馬偕醫院治療。
警方調查，24歲陳男駕車沿錦州街東往西方向行駛，左轉錦州街30巷時，碰撞對向直行的機車騎士蔡男，導致機車車頭毀損，蔡男噴飛重摔在地，除左膝有撕裂傷，右腿也骨折，陳男汽車前方保險桿也因此掉落，陳男無傷。
據悉，陳男到案稱沒注意到蔡男，蔡男仍住院治療中，情況穩定才會製作筆錄；經調閱監視器畫面，初判陳男搶快過路，轉彎車未禮讓直行車而肇事，全案是否有過失傷害、行政罰則及損害賠償等，仍待釐清。
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