高雄26歲男凌晨酒駕 機車騎士被撞死與後座女友陰陽兩隔

高雄發生酒駕肇事，造成1死2傷事故。26歲的蔡姓男子今天凌晨涉嫌酒駕，開車經過高雄市左營區，追撞停等紅燈的機車，不僅自己車毀人傷，並造成機車騎士陳姓男子傷重不治、陳後座的周姓女友受傷。

今天凌晨據了解，今天凌晨2時30分許，蔡姓男子開藍色轎車經過左營區左營大路與店仔頂路口，當時陳姓男子（55歲）騎機車載周姓女友（46歲）正在路口停等紅燈，蔡由後撞上機車，車禍發生巨大聲響，陳、周2人噴飛，轎車撞上路邊電桿才停下，機車則被撞到30公尺外。

警、消據報到場，將機車騎士陳姓男子送往國軍高雄總醫院左營分院急救，他因頭部受創出血、左腿骨折，身體多處擦挫傷，搶救後不治；後座的周女送市立聯合醫院搶救，左腳、骨盆受傷、脾臟出血，正住院觀察中。

肇事的蔡姓男子臉部、右腳受傷，送高雄榮總醫院治療，因他無法接受警方呼氣酒測，經抽血檢測，換算酒測值，達每公升0.99毫克。警方依公共危險致死案查辦全案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康