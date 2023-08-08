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影／種電有關？水雉寶寶出生就被吃掉 南市夏季新增數僅去年5分之1

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市夏季水雉繁殖調查結果今天出爐，今年整體族群數量達1659隻，與去年同期相比增加37隻，雖然仍是正成長，但與前年的166隻、去年的312隻相比大幅減少，一般評估主要是受到天旱影響，二期作停灌休耕加上缺工，官田區菱角田種植面積較去年減少2成，水雉棲地隨之減少，有農民則認為，西南沿海種電，候鳥東遷找農田濕地進駐，明顯影響到原有生態

2023南市夏季調查有1659隻水雉成鳥，官田區是水雉主要分布的區域，占70%。其次為下營區14%和麻豆區9%，官田區持平、下營區增加的隻數最多，麻豆及柳營的數量也有明顯的增長，此外，包括歸仁、柳營、六甲、白河、山上都有水雉繁衍及活動的蹤跡，但外圍的安南、學甲等地，以往有零星案例，今年卻都未發現。

官田水雉園區主任李文珍說，今年受到天旱少雨影響，二期作停灌休耕，官田菱角種植面積211公頃，比去年270公頃少了許多，與2021年缺水時觀察到的情況類似，去年則因降雨情況正常，水雉族群數量大增，今年原本估計應與前年差不多，沒想到僅增加37隻，令調查員有些意外。

農民林丙火以友善耕作種植四角菱，產期比兩角菱早，他觀察到今年狀況大不同，菱角田出現許多台南沿海常見的候鳥，如反嘴鴴、赤頸鴨等，且數量增加不少，連覓食的白鷺鷥都增加1倍之多，田間的攝影機還錄下白鷺鷥守在水雉巢邊，等待幼鳥破殼孵出，就一口吞掉的驚人景象，這例子不只一個，有採菱角的阿嬤想阻止還被啄傷，感覺是從海邊遷徙而來的候鳥搶了地盤，不知道跟大量種電是否有關係。

李文珍說，許多調查員回報時提及，以往水雉新生個體在此時多已進入幼鳥階段，但今年觀察到卻大多為雛鳥，另就是棲地擁擠的情形，以往水雉對棲地要求是1巢佔0.5公頃左右，今年巢與巢間距甚至不到100公尺，且很多水雉是以聚群型態出現，表示「單身俱樂部」大增，繁衍上出了問題，後續情形有待觀察。

2023台南市夏季水雉繁殖調查出爐，今年僅增加37隻，比去年312隻少了許多。照／林丙火提供
2023台南市夏季水雉繁殖調查出爐，今年僅增加37隻，比去年312隻少了許多。照／林丙火提供
水雉爸爸帶著水雉寶寶的樣子相當可愛。照／林丙火提供
水雉爸爸帶著水雉寶寶的樣子相當可愛。照／林丙火提供
今年受到天旱少雨影響，棲地減少，連水雉巢都顯得格外擁擠。照／林丙火提供
今年受到天旱少雨影響，棲地減少，連水雉巢都顯得格外擁擠。照／林丙火提供

水雉 種電

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