影／BMW駕駛不爽被叭北投逼車追到淡水 攔賓士跳車頂當街砸爛

新北市淡水區昨晚發生街頭暴力事件，2輛車從台北市北投區一路逼車追到淡水的捷運竹圍站前，BMW轎車攔下賓士休旅車，2人發狠猛砸還跳上引擎蓋嗆聲。賓士後來逃離報案，警方利用塞車迅速攔截BMW，雙方均依公共危險、妨害自由等罪嫌究辦。

據了解，這起行車糾紛起因於昨晚9時許，21歲陳男（有傷害、槍砲前科）駕駛白色BMW轎車搭載19歲陳男，自北投區承德路沃克汽車旅館駛出時，短暫停在路中央猶豫不前。這時29歲謝姓男子駕駛黑色賓士休旅車路過，覺得被擋路而按喇叭。

雙方不爽，開始沿途互相逼車追逐，黑車經大度路逃往淡水，剛好是塞車時段，遇上紅燈卡死在捷運站對面被白車攔下，2名陳姓男子不顧淡水警分局竹圍派出所就在斜前方約60公尺處，在車陣眾目睽睽之下狠狠砸車，甚至跳上黑車引擎蓋和車頂上叫囂示威，非常囂張，全程都被後車的行車記錄器錄影並貼上臉書社團我愛竹圍。

黑車趁綠燈，衝撞白車車門加速脫逃，撥打110並繞到竹圍派出所報案，白車亦逃離現場，但塞車也逃不遠。警方迅速發動攔截圍捕，10分鐘內便在距離案發現場約500公尺攔下白車，並從車內取出剛剛用來砸車的1個改裝方向盤。

警方調閱沿途監視器，雙方坦承從承德路、大度路互相追逐逼車，且有砸車、衝撞等行為，均涉嫌公共危險罪嫌。警詢後雙方分別依公共危險、毀損、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並依違反道路交通管理處罰條例43條（公共危險）告發。