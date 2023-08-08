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影／BMW駕駛不爽被叭北投逼車追到淡水 攔賓士跳車頂當街砸爛

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區昨晚發生街頭暴力事件，2輛車從台北市北投區一路逼車追到淡水的捷運竹圍站前，BMW轎車攔下賓士休旅車，2人發狠猛砸還跳上引擎蓋嗆聲。賓士後來逃離報案，警方利用塞車迅速攔截BMW，雙方均依公共危險、妨害自由等罪嫌究辦。

據了解，這起行車糾紛起因於昨晚9時許，21歲陳男（有傷害、槍砲前科）駕駛白色BMW轎車搭載19歲陳男，自北投區承德路沃克汽車旅館駛出時，短暫停在路中央猶豫不前。這時29歲謝姓男子駕駛黑色賓士休旅車路過，覺得被擋路而按喇叭。

雙方不爽，開始沿途互相逼車追逐，黑車經大度路逃往淡水，剛好是塞車時段，遇上紅燈卡死在捷運站對面被白車攔下，2名陳姓男子不顧淡水警分局竹圍派出所就在斜前方約60公尺處，在車陣眾目睽睽之下狠狠砸車，甚至跳上黑車引擎蓋和車頂上叫囂示威，非常囂張，全程都被後車的行車記錄器錄影並貼上臉書社團我愛竹圍。

黑車趁綠燈，衝撞白車車門加速脫逃，撥打110並繞到竹圍派出所報案，白車亦逃離現場，但塞車也逃不遠。警方迅速發動攔截圍捕，10分鐘內便在距離案發現場約500公尺攔下白車，並從車內取出剛剛用來砸車的1個改裝方向盤。

警方調閱沿途監視器，雙方坦承從承德路、大度路互相追逐逼車，且有砸車、衝撞等行為，均涉嫌公共危險罪嫌。警詢後雙方分別依公共危險、毀損、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並依違反道路交通管理處罰條例43條（公共危險）告發。

淡水入轄方向當時塞車，黑色賓士被白色BMW攔下，2人在車陣眾目睽睽之下狠狠砸車，還跳上引擎蓋嗆聲。記者林昭彰／翻攝
淡水入轄方向當時塞車，黑色賓士被白色BMW攔下，2人在車陣眾目睽睽之下狠狠砸車，還跳上引擎蓋嗆聲。記者林昭彰／翻攝
改裝拆下的方向盤被當成砸車工具。記者林昭彰／翻攝
改裝拆下的方向盤被當成砸車工具。記者林昭彰／翻攝
警方獲報發動攔截圍捕，10分鐘內逮捕當街砸車的2名陳姓男子。記者林昭彰／翻攝
警方獲報發動攔截圍捕，10分鐘內逮捕當街砸車的2名陳姓男子。記者林昭彰／翻攝
黑色賓士車前後擋風玻璃均被砸破、車身鈑件凹陷。記者林昭彰／翻攝
黑色賓士車前後擋風玻璃均被砸破、車身鈑件凹陷。記者林昭彰／翻攝
黑色賓士車前後擋風玻璃均被砸破、車身鈑件凹陷。記者林昭彰／翻攝
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白色BMW的車門被黑色賓士逃脫時衝撞變形。記者林昭彰／翻攝
白色BMW的車門被黑色賓士逃脫時衝撞變形。記者林昭彰／翻攝
淡水區捷運竹圍站對面昨晚發生砸車暴力事件，白色BMW轎車攔下黑色賓士休旅車，2人在車陣眾目睽睽之下狠狠砸車，還跳上引擎蓋嗆聲，全程都被後車的行車記錄器錄影並貼上臉書。圖／翻攝臉書社團我愛竹圍
淡水區捷運竹圍站對面昨晚發生砸車暴力事件，白色BMW轎車攔下黑色賓士休旅車，2人在車陣眾目睽睽之下狠狠砸車，還跳上引擎蓋嗆聲，全程都被後車的行車記錄器錄影並貼上臉書。圖／翻攝臉書社團我愛竹圍

淡水 塞車

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