影／鐵鍊護欄10公分高 女大生練騎車摔水溝亡家屬將提國賠
今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，昨深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，未料，疑催油門不慎，連人帶車衝入寶珠溝溝渠，送醫搶救不治。家屬今天下午到事發現場勘查，發現溝渠護欄鐵鍊高度僅20公分，且年久失修，丁母痛訴，「不能讓女兒白白犧牲，將提國賠」。
文藻外語大學外語教學系畢業的丁姓女大生，在校成績優異，夢想當英文老師，一畢業就找到補習班教職，沒想到人生才剛起步就發生憾事！丁女家住新北市，父母聞噩耗漏夜和親友南下見愛女最後一面。據了解，丁女是家中獨生女，還有一個大６歲的哥哥。
家屬今天下午到事發現場學校大門口側邊步道勘查，深約兩樓半高的寶珠溝，近日因大雨泥流滾滾，河中還有烏龜悠遊其中，丁女昨晚練騎機車，不慎衝過寶珠溝渠周圍的鐵鍊護欄，是早年愛河沿線構造，鐵鍊高度僅20公分，護欄前還有兩片薄薄看似景觀設施的鐵片，家屬質疑保護設施根本不足。
家屬一行人在案發現場發現，鐵鍊護欄端的水泥樁斷裂、反光鏡損壞，校方以兩個三角錐警示，據了解，校方曾向水利局反映，但已年餘均未修理；女大生墜落處的護欄處前方，則有一個坑洞未填補。
對於護欄低、設施不足的問題，丁母向記者表示，「你自己看看有多深，這裡也有洞，還當場以雨傘撥一撥雜草，記者詢問丁母是否要提國賠，丁母斬釘截鐵說，「當然要啊，我的女兒絕不能白白犧牲」。
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