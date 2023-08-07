別超速！ 花蓮警公布省道10處測速照相點

鳳林警分局在轄內台9線及台11線共10處易肇事路段，架設移動式測速照相，不定時取締超速違規。圖／鳳林警分局提供 花蓮縣警局鳳林分局轄區橫跨鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉及豐濱鄉等5鄉鎮，南北向台9線及台11線經常發生車禍，多為超速導致。警方即日起在兩條省道易肇事路段共10處，架設移動式測速照相，不定時取締違規，防止憾事發生。

鳳林警分局表示，轄內台9線及台11線交通事故發生件數，占總管轄區域件數5成，重大交通事故約9成。今年7月轄內發生56件交通事故中，其中有27件就在省道上，肇事主因則以未依規定讓車12件最多，未注意車前狀況10件，未保持安全距離9件。

警方統計，今年轄內共發生11件死亡車禍事故中，台9線及台11線就有10件，主因為道路寬廣筆直，駕駛若行車速度太快，一旦有狀況反應不及發生車禍，因此兩條省道是防制交通事故的重點路段。

警方考量暑假轄內車流較多，為遏止交通事故發生，即日起將在兩條省道規畫10處測速照相執法地點，以不定時移動式測速照相方式，取締超速違規。

移動式測速照相執法地點，分別為台9線鳳林段219.1公里、226.7公里及222公里，光復段233公里、238.7公里，瑞穗段250.5公里、258公里；台11線豐濱段44公里、47.7公里及54公里等10處。