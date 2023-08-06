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還有生還可能！三星池秘境離奇失蹤案 山友踏查尋奇異叉路：期待奇蹟

聯合報／ 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導

廖姓男子日前在太平山三星池離奇失蹤，這段山路不長且從未有人失蹤，熱心的曾姓山友與妻子最近實地踏查，發現主線旁過了三星弟池的方向有個「三岔路」，左邊的路寬敞乾淨、右邊的路布滿倒木難辨路跡，讓人容易誤走比較寬的錯路，但是即便走錯，該處山谷有水源及樹洞可遮風避雨，廖男或許還有生還可能。

幽靜空靈「三星池」被形容成秘境，沿路充滿松蘿攀藤樹林，很像魔法森林。廖男7月24日與妻子及另外兩名友人登太平山三星池，在返程途中失聯，遍尋不著，縣消防局並未放棄，持續找人到8月8日，家人請求道士「感應」地點也是曾姓山友所指區域，這兩天會加強在這裡找人。

搜救人員表示，三星弟池往上繞發現廖男留下擦汗毛巾、菸盒菸蒂、飯糰，但究竟發生什麼事，就連最重要的登山杖與手機也棄置？為何沒有依照留下的記號走回來？

曾姓山友與太太這幾天入山幫忙找人，剛開始沒什麼發現，沿著寬稜往三星弟池方向走，讓他們非常意外，也可能是揭開廖先生為何迷途的關鍵！他把這段意外發現貼上臉書。

曾先生說，他們接上一條路跡清晰的路徑，沿途有老舊布條！從來都不知道這一帶除了往三星池的路線外，還有其他登山路徑？不久後走到一個小山頭路跡消失，只能原路折返。

以為可以返回三星弟池附近，但前方路跡竟然全消失了，找不到路，只能看地圖地形抓方向，他們走過一段要爬下伐木樹頭、巨型倒木旁及樹洞的路段，來的時候好像沒有經過這樣危險的地方？抬頭看布條都在，只是有點舊，他太太拿出手機確認地圖，驚呼：「走回剛剛走過的路了！」

曾先生說，舊路突然消失不見，是因為從那個方向過來，路在伐木樹頭的上面，從下方看不出來，可是為什麼又會在正規步道上走著，從另一方向誤入舊路？

他說，退回去才發現這個地方是「三岔路口」，從回程方向看左邊是舊路、右邊是正確的路。如果低著頭看腳下的路，由於左邊的腹地比較寬且乾淨，非常容易走進左邊的舊路；右邊比較雜亂有一些樹根倒木，路跡不清。

研判廖先生可能在這個路口走進左邊舊路，當他發現不對想要折返時，由於沒有離線地圖輔助，從反方向看不到來時路，走進山谷，陷入更深的蠻荒之地。

不少山友認為，在這裡發生山難「事有蹊蹺」，但曾先生說，廖男失聯地方有山谷水源、巨大倒木交疊形成的樹洞，可以遮風避雨，或許有生還的可能，期待奇蹟出現。

廖姓男子遺留的登山杖被搜救團隊尋獲，卻找不到人，讓人不解。圖／宜蘭縣消防局提供
廖姓男子遺留的登山杖被搜救團隊尋獲，卻找不到人，讓人不解。圖／宜蘭縣消防局提供
幽靜空靈「三星池」被形容成秘境，吸引登山客前往。 圖／曾令明提供
幽靜空靈「三星池」被形容成秘境，吸引登山客前往。 圖／曾令明提供
三星池與三星弟池的方位，沿路發現失蹤廖男遺留的記號位置。圖／曾令明提供
三星池與三星弟池的方位，沿路發現失蹤廖男遺留的記號位置。圖／曾令明提供

廖男身上披的粉紅色擦汗巾，被發現掛在樹枝做記號。圖／曾令明提供
廖男身上披的粉紅色擦汗巾，被發現掛在樹枝做記號。圖／曾令明提供
失蹤廖男吃剩下的飯糰與塑膠袋。圖／曾令明提供
失蹤廖男吃剩下的飯糰與塑膠袋。圖／曾令明提供
曾姓登山客熱心尋人，路上發現古老布條，可能是以前前往三星池的舊路。圖／曾令明提供
曾姓登山客熱心尋人，路上發現古老布條，可能是以前前往三星池的舊路。圖／曾令明提供
曾姓山友與妻子實際走了一趟三星池，研判失蹤的廖姓男子偏離主線，走錯了路舊路後，陷入蠻荒的山谷。圖／曾令明提供
曾姓山友與妻子實際走了一趟三星池，研判失蹤的廖姓男子偏離主線，走錯了路舊路後，陷入蠻荒的山谷。圖／曾令明提供

山友 太平山 失蹤

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