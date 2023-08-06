快訊

農業部剛升格就缺蛋調漲價格？北市蛋商公會否認：沒聽說

影／南投災情曝光 仁愛鄉台14線南豐村中正路沿線如廢墟

下午1時12分宜蘭南澳規模4.5地震 最大震度2級

影／空勤直升機救病患運物資 再救出遊樂區43名受困者

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

卡努颱風造成南投仁愛鄉災情，多處道路中斷，空勤總隊今天派出4架次直升機，載運物資到山區，也載二名洗腎患者下山就醫，另載43名在奧萬大森林遊樂區受困者下山。

卡努颱風造成南投縣仁愛鄉多處道路中斷，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊依國家搜救指揮中心執行風災救援勤務。

今天派出飛機編號NA-705、702黑鷹直升機，飛行組員NA-705正駕駛劉榮台、副駕駛陶金鈺、機工長曾元宏，消防署特搜隊陳文祥、許哲仁； NA-702正駕駛蔡明家、副駕駛李又佑、機工長蘇世豪。

今天早上5點30分，機組員完成目標區天氣確認後，UH-60M黑鷹直升機編號NA-705、702號機於6點39分起飛執行仁愛鄉發祥村物資350公斤運送、洗腎病患2位後送及奧萬大森林遊樂區受困民眾43位撤離任務；兩架飛機分別依計劃執行相關救援，8點5分完成救援及撤離任務由埔里宏仁國中起飛返台中清泉崗機場，今天共派出海豚與黑鷹直升機共4架次執行救援任務。

空勤直升機今天救病患運物資，也救出遊樂區43名受困者。圖／空勤總隊提供
空勤直升機今天救病患運物資，也救出遊樂區43名受困者。圖／空勤總隊提供
空勤直升機今天救病患運物資，也救出遊樂區43名受困者。圖／空勤總隊提供
空勤直升機今天救病患運物資，也救出遊樂區43名受困者。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 卡努颱風 清泉崗機場

延伸閱讀

影／暴雨重創仁愛鄉 鄭文燦：行政院全力支持災後重建

卡努暴雨重創南投仁愛鄉 環保署籲盡快清理家園 避登革熱感染

影／南投災情曝光 仁愛鄉台14線南豐村中正路沿線如廢墟

豪雨重創南投仁愛鄉 新北快搜部隊偕醫護、獸醫馳援

相關新聞

影／南投失聯農民找到了！ 憾命喪土石流 許淑華哀痛

家住南投縣仁愛鄉廬山部落的林坤山，昨騎機車去精英溫泉巡看菜田，一去未返，手機也打不通，家屬著急報案。今清晨救難隊伍前往搜...

高雄女自家6樓墜2樓遮雨棚 幸運獲救稱：做夢造成

42歲黃姓女子今天上午10時20分許從高雄市左營區住家大樓6樓墜落2樓，警消獲報到場救援，所幸黃婦掉落在2樓遮雨棚，僅身...

國1凌晨離奇車禍 轎車自撞休息站分隔島波及臨停3車 3人傷送醫

王姓男子今天凌晨駕車南向行經國道1號71.3公里，進入五楊高架道路楊梅休息站時，疑似恍神分心，轎車失控撞擊休息站分隔島，...

染禽流感？彰化清水岩古道橫屍遍野 逾千鵪鶉被丟棄動防所緝凶

彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，地方懷疑是因禽流感被棄置，或是鄰近南投山區大雨造成鵪...

世界警消運動會 金門消防員初試啼聲摘二銀佳績

2023年第20屆世界警消運動會近日於加拿大溫尼伯舉行，其中金門消防局第二大隊金湖分隊人員林匯耀參與「18+」組別羽球男...

影／空勤直升機救病患運物資 再救出遊樂區43名受困者

卡努颱風造成南投仁愛鄉災情，多處道路中斷，空勤總隊今天派出4架次直升機，載運物資到山區，也載二名洗腎患者下山就醫，另載4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦