影／空勤直升機救病患運物資 再救出遊樂區43名受困者
卡努颱風造成南投仁愛鄉災情，多處道路中斷，空勤總隊今天派出4架次直升機，載運物資到山區，也載二名洗腎患者下山就醫，另載43名在奧萬大森林遊樂區受困者下山。
卡努颱風造成南投縣仁愛鄉多處道路中斷，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊依國家搜救指揮中心執行風災救援勤務。
今天派出飛機編號NA-705、702黑鷹直升機，飛行組員NA-705正駕駛劉榮台、副駕駛陶金鈺、機工長曾元宏，消防署特搜隊陳文祥、許哲仁； NA-702正駕駛蔡明家、副駕駛李又佑、機工長蘇世豪。
今天早上5點30分，機組員完成目標區天氣確認後，UH-60M黑鷹直升機編號NA-705、702號機於6點39分起飛執行仁愛鄉發祥村物資350公斤運送、洗腎病患2位後送及奧萬大森林遊樂區受困民眾43位撤離任務；兩架飛機分別依計劃執行相關救援，8點5分完成救援及撤離任務由埔里宏仁國中起飛返台中清泉崗機場，今天共派出海豚與黑鷹直升機共4架次執行救援任務。
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