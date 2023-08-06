遊客逆向駛入恆春南門圓環嚇壞用路人 百年古蹟險受波及

適逢暑假不少人選擇到國境之南屏東縣恆春鎮旅遊，租輛汽車來趟無拘束的自由行，近日有外地遊客不熟路況，進入國定古蹟恆春古城南門圓環時，居然轉錯邊逆向行駛，嚇壞正在圓環內行車的駕駛，險釀對撞事故；交通隊表示，會重新檢視現有交通標示，在維護古蹟整體性及顧及用路人安全間取平衡。

國家二級古蹟的恆春古城擁有超過130年歷史，是全台目前保留最完整的城門古蹟，其中的「南門」圓環扮演鎮內重要交通匯集地，相關單位在古蹟周邊增設交通路標，並於大門前加裝車阻石柱，以降低車禍事故發生機率。

陳姓鎮民表示，因汽機車駕駛搞不清楚方向，行經在南門圓環發生事故時有所聞，加上在地觀光蓬勃發展，這類車禍隨著遊客增加，事故也跟著變多，9年前還發生轎車試圖「穿越南門」事故，吸引全國媒體目光。

他說，大多車輛行經南門圓環車速不快，在地人對路況本就不陌生，但仍需多顧慮不熟悉環境的外地客感受，尤其開車視距有限，可設計更清楚且易懂的標示，減輕用路人負擔，