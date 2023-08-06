台大公館商圈車禍！計程車載客闖紅燈...夫妻遭撞重傷送醫
台大公館商圈今天清晨6點多發生嚴重車禍，一輛計程車疑因載客搶快，行經羅斯福路與新生南路口時，直接撞上剛綠燈起步的雙載機車，當時杜姓男子載著老婆，被撞瞬間2人騰空重摔落地，杜男頭部撕裂傷，後座老婆傷勢較嚴重，頭部、腹部、手腳多處骨折，送萬芳醫院開刀治療中。
轄區中正二分局警方獲報趕抵，發現是計程車撞上機車騎士，調閱監視器畫面確認是計程車駕駛洪男（63歲）闖紅燈，肇事前他在路口已經閃過一輛機車，無奈方向盤拉回後反應不及仍撞上一對機車雙載夫妻（均54歲）。
據悉，計程車上有載客，事發後後座乘客自行下車搭其他車輛離去。警方指出，雙方無人酒駕，呼籲駕駛人行經路口，應遵守交通號誌行止，專心駕駛，如無號誌路口應減速慢行、小心通過，同時應注意前方人、車路況，維護自己與他人行車安全。
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