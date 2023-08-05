重機騎士載女友誤上國1 警方西螺段攔停開單

嘉縣警方今天中午發現一輛紅牌大型重機，從台82線交流道駛入國道1號北上，國道警在雲林西螺段截獲相載的男女，依法開單告發，機車騎士說因看導航誤上國道。

第四公路警察大隊今天發布新聞訊息，12時27分接獲嘉義縣110通報，有機車從台82線快速道路誤駛入國道1號，派遣斗南分隊線上巡邏車前往查處，並通知交控中心協助監看CCTV（即時交通路況監視器）、利用可變標誌面板（CMS）提醒用路人注意。

警方表示，12時43分於國道1號北向232K雲林縣西螺路段攔獲紅牌大型重型機車，騎士自述從台61線出發往台中，因看導航誤上國道，並無爭取路權情事。

警方說，大型重型機車誤上國道，依道路交通管理處罰條例開罰，處駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰，並由拖吊車將機車載下國道。

警方呼籲，機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位協助，以確保自身及其他車輛安全。