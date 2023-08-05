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濫用資源？高雄登革熱噴藥要救護車載臥病者惹議 消防局說話了

聯合報／ 記者林保光／即時報導

網路社群傳出消防基層質疑聲音，暗指高雄市登革熱噴藥，卻要救護車把臥病在床的送到醫院，質疑不符緊急救護程序，「濫用資源從政府開始好棒棒」，高雄市消防局說話了。

高雄市消防局救災救護勤務中心主任郭士銘今天提出「高雄市政府登革熱防治室內緊急噴藥標準作業流程」，表示這是自2015年達成的合作機制，因噴灑登革熱藥物，有時會遇到行動不便的病患或老人，但是噴藥還得進行，才由衛生局通知消防局，派救護車協助將老人、病人或傷患，暫移到衛生局指定的附近醫院或處所，以利登革熱噴藥。他強調「執行這項工作，沒有濫用救護資源的問題」。

臉書「靠北消防3.0」社群，有基層消防人員提出「消防局哪時候變成衛生局的附屬機關了？衛生局沒有經費嗎？沒有救護車嗎？」質疑登革熱噴藥，救護車遷移臥床的人，「符合緊急救護流程嗎？濫用資源從政府開始好棒棒」。

另有人留言，「軟男城市衛生局濫用救護資源，消防局是否依法行政開罰？」要消防局「依法行政勿職務怠惰」。

有人回應「這個單位只會踢皮球」、「只是把事情丟給警察、消防在做而已」，有人留言質問，「用消防法？緊急醫療救護法？」並要貼文者「有勇氣一點，你原po直接拿舉發單去開單啊！」

另有人回應「台南105年都載到不要不要的，市長表示市政一體，您又能怎樣。112年登革熱疫情卷土重來，又能怎樣」。

基層消防人員對「支援噴灑登革熱」噴藥工作，質疑出動救護車載臥病者，是否符合急救流程。圖／擷取自臉書「靠北消防3.0」
基層消防人員對「支援噴灑登革熱」噴藥工作，質疑出動救護車載臥病者，是否符合急救流程。圖／擷取自臉書「靠北消防3.0」

衛生局 登革熱 高雄市

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