快訊

影／仁愛鄉變9孤島 鄉長：斷水斷電3天了快請國軍救援

全身瘀傷！女童疑背不出九九乘法表 遭安親班老師責打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒計程車來坐巡邏車 6名日本旅客受困貓空遇警解危

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

上個月14日6名日本旅客到貓空山上遊玩，一時不慎錯過貓纜及巴士，無法下山，附近店家都打烊，又找不到計程車，著急發愁時，遇到文山一警分局指南派出所所長張寶元、警員沈柏瑋、李佳彥及黃嘉誠等4人在執行酒測勤務，所長發現山上無法叫計程車，立即請所內同事開巡邏車上山載人，6名旅客相當感心，一直道謝還合影留念。

日前指南派出所長張寶元、警員沈柏瑋、李佳彥及黃嘉誠等4人，深夜23時許在貓空執行酒測勤務，山路旁驚見6名神色慌張、一臉驚恐的民眾向警方招手。

員警下車才知道這群民眾原來是日籍旅客，當天到貓空地區旅遊，由於不諳中文，又未注意貓纜及巴士營運時間，錯過最後一班下山班車，山區一帶偏遠，周遭店家都已打烊，一時間又找不到計程車載客，求助無門、徘徊原地發愁。

警方先以多款APP叫車服務代找計程車，卻都搜尋不到車輛，又不忍心見6名日籍旅客驚慌無措，所長認為為民服務不分國籍，立即請所內同仁駕駛巡邏車上山解危，將6名日籍旅客從貓空山上，載到動物園捷運站搭乘末班捷運。

其中一名日籍旅客谷美代子頻頻向員警致謝，並大方力邀警方合影留念，直到警方遠離時，回頭仍見6名日籍旅客列隊鞠躬答謝，讓員警相當暖心。

錯過下山車輛的6名日本旅客，在警方開警車解危後，感謝與警方合影。所長張寶元（圖中戴帽）、警員沈柏瑋（圖右三戴口罩）、黃嘉誠（圖右二）、李佳彥（圖右一戴帽）。記者廖炳棋/翻攝
錯過下山車輛的6名日本旅客，在警方開警車解危後，感謝與警方合影。所長張寶元（圖中戴帽）、警員沈柏瑋（圖右三戴口罩）、黃嘉誠（圖右二）、李佳彥（圖右一戴帽）。記者廖炳棋/翻攝

計程車 貓空纜車 日本

延伸閱讀

影／台南通緝犯騎機車遇警猛擺手「不要追了」 沒想更多警車衝過來

「女外科」進軍日本 風田腸絞痛抱病演出洩最擔心這事

醉漢「喝到斷片」車站前勒斃小黃運將 士檢起訴、士院裁定續押

台中不滿成交通新制祭品 小黃運將號召百車抗議陳情

相關新聞

新北女童全身瘀傷 疑背不出九九乘法表 遭安親班老師責打

新北市淡水區7歲女童昨天疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，造成女童全身多處瘀青，氣的家長透過臉書《細說淡水》貼...

濫用資源？高雄登革熱噴藥要救護車載臥病者惹議 消防局說話了

網路社群傳出消防基層質疑聲音，暗指高雄市登革熱噴藥，卻要救護車把臥病在床的送到醫院，質疑不符緊急救護程序，「濫用資源從政...

影／聯結車載送堆高機衝上新北環快 高架號誌牌應聲被撞落

聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路...

花蓮75歲老翁山區失聯 百人連日搜尋找不到突現身獲救

花蓮縣壽豐鄉一名75歲簡姓老翁7月底離家未歸，吉安、鳳林警方會同多個單位一連4天出動上百人、空拍機在山區搜索，只發現他的...

新北又見機車上登山步道 警回「查無情形」挨批不如不回

新北市有民眾在「汐止集團」臉書社團貼上，有人把機車騎上汐止大尖山登山步道，汐止所員警回應派員到場未發現，但民眾質疑照片車...

沒計程車來坐巡邏車 6名日本旅客受困貓空遇警解危

上個月14日6名日本旅客到貓空山上遊玩，一時不慎錯過貓纜及巴士，無法下山，附近店家都打烊，又找不到計程車，著急發愁時，遇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦