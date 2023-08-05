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沒計程車來坐巡邏車 6名日本旅客受困貓空遇警解危
上個月14日6名日本旅客到貓空山上遊玩，一時不慎錯過貓纜及巴士，無法下山，附近店家都打烊，又找不到計程車，著急發愁時，遇到文山一警分局指南派出所所長張寶元、警員沈柏瑋、李佳彥及黃嘉誠等4人在執行酒測勤務，所長發現山上無法叫計程車，立即請所內同事開巡邏車上山載人，6名旅客相當感心，一直道謝還合影留念。
日前指南派出所長張寶元、警員沈柏瑋、李佳彥及黃嘉誠等4人，深夜23時許在貓空執行酒測勤務，山路旁驚見6名神色慌張、一臉驚恐的民眾向警方招手。
員警下車才知道這群民眾原來是日籍旅客，當天到貓空地區旅遊，由於不諳中文，又未注意貓纜及巴士營運時間，錯過最後一班下山班車，山區一帶偏遠，周遭店家都已打烊，一時間又找不到計程車載客，求助無門、徘徊原地發愁。
警方先以多款APP叫車服務代找計程車，卻都搜尋不到車輛，又不忍心見6名日籍旅客驚慌無措，所長認為為民服務不分國籍，立即請所內同仁駕駛巡邏車上山解危，將6名日籍旅客從貓空山上，載到動物園捷運站搭乘末班捷運。
其中一名日籍旅客谷美代子頻頻向員警致謝，並大方力邀警方合影留念，直到警方遠離時，回頭仍見6名日籍旅客列隊鞠躬答謝，讓員警相當暖心。
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