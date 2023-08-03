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台中阿嬤領百萬要買車 買啥車款一問三不知有詐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬林姓婦人在前天前往北區一間郵局，欲提款93萬餘元，行員關懷提問，林婦回稱現金是欲買車，不過行員再細問，要買什麼車款時，林婦卻回答不出來，行員通知警方到場，林婦仍不願透露手機聯繫紀錄，但願意打消領款念頭，警方擔心林婦再中陷阱，聯絡林婦家人多加留意。

第二警分局文正所在前天接獲轄區郵局五權分行通報，七旬林姓婦人疑遭詐騙，警員楊子賢、戴伯仰到場了解，行員向員警表示林婦欲提款現金93.4萬元，說是「買車費用」，但行員詢相關購車事宜，林女卻購買的品牌、車款、售價，也無提供相關購車證明，行員為保障民眾錢財才報警，以免林婦被騙得血本無歸。

員警發現林女對於欲領取款項用途不清，也不願出示手機訊息供警方查證，堅持不願訴說實情，被詐騙集團誆騙的可能性很高，警方與行員見林婦態度不配合，但仍持續耐心勸說，告知類似詐騙案例態樣，林婦才放棄提款。

警方後續聯繫林婦家人，提醒林婦恐中詐騙集團陷阱，未來可能再遭詐騙，提醒家人要多加留意，以免受騙。

第二警分局長周俊銘說，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

他說，若民眾仍有疑問，請撥打165反詐騙專線，或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提、匯款，以免誤入陷阱而遭受損失。

台中市七旬林姓婦人前天到銀行要領近百萬元，行員發現有異，通知警方到場。圖／第二警分局提供
台中市七旬林姓婦人前天到銀行要領近百萬元，行員發現有異，通知警方到場。圖／第二警分局提供
台中市七旬林姓婦人前天到銀行要領近百萬元，行員發現有異，通知警方到場。圖／第二警分局提供
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