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高雄六合夜市攤販遇竊 通緝男趁攤販轉身偷了就跑
李姓男子在高雄六合夜市，趁攤販沒注意，涉嫌偷走香腸攤位上的零錢，隨即騎機車逃逸。警方循線追出他的行蹤，逮捕他後，發現他另因竊盜案通緝，將他依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，李姓男子（42歲）涉竊盜案，7月11日經台南地檢署發布通緝。
今天凌晨零時30分許，他李姓男子在高雄市新興區六合二路六合夜市現蹤，在香腸攤旁伺機而動，等到香腸攤許姓老闆娘準備收攤，離開攤位去倒垃圾，他馬上偷走攤位上籃子內的零錢600多元，立刻騎機車逃逸。
許姓老闆娘報警後，警方根據相關監錄系統，查出涉案男子一路騎機車往北逃，直到今天凌晨2點30分，才在高雄市湖內區攔捕李姓男子，搜出贓款，並查出他被台南地檢署通緝。
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