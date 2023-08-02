快訊

父母均分家產卻指定長子扶養…他怒「挑一個給妹養死了不祭拜」 遺產分配6建議

MLB／費城人拿台灣強打李灝宇換明星投手 美網站：老虎賺到了

不惜一切！江宏傑砸300萬打跨國官司 日媒：被福原愛騙了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄六合夜市攤販遇竊 通緝男趁攤販轉身偷了就跑

聯合報／ 記者林保光／即時報導

李姓男子在高雄六合夜市，趁攤販沒注意，涉嫌偷走香腸攤位上的零錢，隨即騎機車逃逸。警方循線追出他的行蹤，逮捕他後，發現他另因竊盜通緝，將他依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，李姓男子（42歲）涉竊盜案，7月11日經台南地檢署發布通緝。

今天凌晨零時30分許，他李姓男子在高雄市新興區六合二路六合夜市現蹤，在香腸攤旁伺機而動，等到香腸攤許姓老闆娘準備收攤，離開攤位去倒垃圾，他馬上偷走攤位上籃子內的零錢600多元，立刻騎機車逃逸。

許姓老闆娘報警後，警方根據相關監錄系統，查出涉案男子一路騎機車往北逃，直到今天凌晨2點30分，才在高雄市湖內區攔捕李姓男子，搜出贓款，並查出他被台南地檢署通緝。

高雄六合夜市攤販今天凌晨遭通緝男子偷走攤位零錢。記者林保光／翻攝
高雄六合夜市攤販今天凌晨遭通緝男子偷走攤位零錢。記者林保光／翻攝
李姓男子今天凌晨涉嫌偷高雄六合夜市攤販零錢，2小時後被捕。記者林保光／翻攝
李姓男子今天凌晨涉嫌偷高雄六合夜市攤販零錢，2小時後被捕。記者林保光／翻攝

六合夜市 通緝 竊盜

延伸閱讀

獨／高雄2男深夜見警落荒而逃 過彎處失控翻覆獲救送醫

前瞻補助高雄拿1265億多了啥？ 網友曝「悲慘2現象」

高雄女連4年詐領租金補助逾7萬元 約定分期返還獲判緩刑

零錢太多又不想跑銀行？ 網推幾招「消除錢幣」妙招：超實用

相關新聞

基隆女騎士等紅燈被車撞死 議員：5時相危險路口要改善

廖姓七旬老翁昨晚開車在基隆市德安路、復興路口，撞上停在路口等紅燈的吳姓女騎士，拖行約50公尺直到撞上人行道電信箱才停止，...

PChome林口倉庫火警通報熄滅 殘火處理中

PChome購物位於新北市林口區的「網家速配林口運務所」倉庫火警，消防局於晚間10時41分通報火勢熄滅，目前正在處理殘火...

影／桃園大型吊車翻覆 經國路通勤車流塞爆了

桃園市桃園區經國路今天上午發生大型吊車翻覆，事故佔據經國路桃園往蘆竹西向路段，由於正值上班尖峰時間，而經國路又是當地民眾...

高雄六合夜市攤販遇竊 通緝男趁攤販轉身偷了就跑

李姓男子在高雄六合夜市，趁攤販沒注意，涉嫌偷走香腸攤位上的零錢，隨即騎機車逃逸。警方循線追出他的行蹤，逮捕他後，發現他另...

台南善化光文陸橋下 男子凌晨頭部中彈身亡

台南市善化區光文陸橋下今凌晨1點多傳出槍響，25歲男子在車內頭部中彈倒在車內；警消獲至已明顯死亡，疑舉槍自戕，警初步調查...

獨／高雄2男深夜見警落荒而逃 過彎處失控翻覆獲救送醫

高雄深夜接近11時許，一輛小貨車行駛大社區大同路時，過彎失控不慎自撞電線桿垂直翻覆，由於撞擊力道猛烈，貨車頭嚴重凹陷變形...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦