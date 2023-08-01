聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／阿里山傳意外！8人團山美大橋下溯溪 45歲女被溪水沖走撞到頭
嘉義縣阿里山鄉山美村今傳意外，8人到山美大橋下溯溪，一行人共有3男5女，其中1名45歲女子不慎被溪水沖走，漂流約150公尺撞到頭，被同行友人拉上岸，意識清楚但多處擦傷，由救護車將女子送往聖馬爾定醫院。
嘉義縣消防局表示，今早10點52分獲報，立即派遣奮起湖91車及17車，共計2車6人到場搶救，女子疑在溪中撞傷頭部，身上有多處擦傷，意識清醒，緊急包紮後從溪谷岸邊搬運傷者至救護車上，由奮起湖91車後送聖馬爾定醫院救治。
竹崎分局長閻百川說，警方當時巡邏遇到溯溪團，曾提醒要留意路況及午後雷陣雨，並勸說盡早下山；近期山區易有午後雷陣雨，上山應小心留意路況，溪水湍急變化不定，注意自身安全、避免危險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言