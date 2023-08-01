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影／阿里山傳意外！8人團山美大橋下溯溪 45歲女被溪水沖走撞到頭

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義阿里山鄉山美村今傳意外，8人到山美大橋下溯溪，一行人共有3男5女，其中1名45歲女子不慎被溪水沖走，漂流約150公尺撞到頭，被同行友人拉上岸，意識清楚但多處擦傷，由救護車將女子送往聖馬爾定醫院。

嘉義縣消防局表示，今早10點52分獲報，立即派遣奮起湖91車及17車，共計2車6人到場搶救，女子疑在溪中撞傷頭部，身上有多處擦傷，意識清醒，緊急包紮後從溪谷岸邊搬運傷者至救護車上，由奮起湖91車後送聖馬爾定醫院救治。

竹崎分局長閻百川說，警方當時巡邏遇到溯溪團，曾提醒要留意路況及午後雷陣雨，並勸說盡早下山；近期山區易有午後雷陣雨，上山應小心留意路況，溪水湍急變化不定，注意自身安全、避免危險。

8人團今到阿里山溯溪，45歲女被溪水沖走撞到頭。記者黃于凡／翻攝
8人團今到阿里山溯溪，45歲女被溪水沖走撞到頭。記者黃于凡／翻攝
8人團今到阿里山溯溪，45歲女被溪水沖走撞到頭。記者黃于凡／翻攝
8人團今到阿里山溯溪，45歲女被溪水沖走撞到頭。記者黃于凡／翻攝

嘉義 奮起湖 溯溪 阿里山

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