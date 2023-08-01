新光醫院病患燒床墊竄濃煙 護理師救人反被控抽菸賴他

黃姓男子今年2月入住北市新光醫院，涉持打火機燒床墊床單，護理師巡房聞到燒焦味，開病房竄出大量濃煙，緊急救出黃男。不料，黃男否認犯行，指控護理師在病房內打麻將抽菸，賴到他身上，後續又稱跳蛋著火。士林地檢署偵結，認定黃男涉犯公共危險罪嫌起訴。

起訴指出，黃男今年2月入住醫院5日，2月20日凌晨1時許，在外科病房涉用打火機燒朝床尾的床單、床墊、棉被和自己的背包點火，導致床單床墊棉燒毀、碳化，火勢有隨時延燒其他病房、其他樓層可能，致生公共危險。護理師巡房時，聞到濃厚燒焦味，打開病房房門煙霧瀰漫，竄出火舌，緊急按壓求助鈴、大聲尖叫，請求其他護理師協助救出黃男。

黃男供稱，只有他住在711室，他的背包有2支打火機，但他不可能住院開刀，還要放火燒自己，是護理師在病房內打麻將，又來回抽菸，打火機好像不小心弄到窗簾，就賴到他身上。

依護理紀錄記載，黃男在安置病房對護理師說「謝謝你們先救我，我聞到煙味就失火了」「有一個人進來我房間床尾放塑膠袋，在床邊點火」、「我都有在玩跳蛋，是不是跳蛋問題才失火」、「我平常都沒抽菸，但包包會偷放打火機」。護理紀錄顯示，黃男案發前數小時，曾向另一名護理師稱，「外面有槍聲」案發後也稱他人縱火，又可能是跳蛋著火。

監視器畫面顯示，案發時20日凌晨1時許，沒有其他人在病房外，護理師正常巡房發現火警，打開房門竄出大量灰色濃煙，且煙霧向外向上飄出，求助同事，護理師們隨即加入救火、滅火行列，從病房拉出黃男，均未見到不明人士在病房內。檢方認定，黃男涉犯放火燒燬住宅或建築物以外之他人所有物罪，依法起訴。

※ 提醒您：吸菸有礙健康