誰害死墾丁明星海洋生物硨磲貝？潛水教練研判有可能這原因

墾丁國家公園後壁湖潛點除了瑰麗的珊瑚礁生態，餵魚區還有被稱「貝中之王」的硨磲貝；有網友昨晚在批踢踢po文，指其中1顆長約60公分、被潛水客視為明星生物的大型硨磲貝死了，台灣潛水公司執行長陳琦恩說，杜蘇芮颱風前都還安然無恙，被竊被可能性低，研判是連續多日巨浪猛烈侵襲推移造成傷害；墾管處表示將和志工下海探查。

墾丁後壁湖潛點位於核3廠出口水東側，是當地高人氣的景點，餵魚區有顆長約60公分的硨磲貝，潛客愛和牠合照，也是潛客眼中的明星生物，有人還稱「鎮海之寶」；3年前，有潛水教練前天帶潛客下水驚見不見了，之後在20多公尺遠海底發現，因是沙地不適合生長，墾管處再請志工協助移回原處，昨晚有網友在批踢踢po文說牠死了，

台灣潛水公司執行長陳琦恩說，該潛點有多顆硨磲貝，也括那顆長約60公分的硨磲貝，杜蘇芮颱風前都還安然無恙，研判是連續多日巨浪猛烈侵襲推移造成傷害，珊瑚礁也嚴重受創，近年海洋保育意識抬頭，破壞者就是「全民公敵」，被竊被可能性較低，應是被洶湧大浪不斷侵襲推移造成。

他說，硨磲貝又稱「海中玫瑰」，也是迪士尼動畫中美人魚的貝殼床、被稱為「貝中之王」，但生長速度緩慢，每年頂多成長3公分，最大可長到1公尺，早期因為外殼鮮艷多彩，被過度捕撈、製成工藝品或當海鮮，數量銳減，墾丁海域已少見，若被盜走，頂多賣幾千元，但可帶進難以估計的觀光財，籲請大家一起維護珍貴的海洋資源。