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影／離譜警欠賭債轉行當車手 同事感嘆「要多傻」正面照曝光
新北市中和分局翁姓員警疑因欠下百萬賭債，在朋友引薦下竟當起車手，自五月起協助詐騙集團面交贓款，被長官發現後於六月中辭職繼續做，新北地檢署本月11日指揮中和警方拘提翁到案，檢警懷疑被害人不只一人，複訊後依詐欺、偽造文書等罪收押禁見，繼續清洗金流向上溯源。
翁姓前警員27歲，警察專科學校35期畢業，同學說，翁在校成績普普通通， 但行事風格高調，嘆「不意外他會走偏路」，還提供翁員曾被民眾PO網的正面照，而事發之後同事也搖頭「多傻才會去當錢拿最少、最容易被抓的車手」。
中和警分局則表示，翁男任職期間，派出所所長發現翁男工作表現不正常，經懇談後，翁男即於上月5日主動離職。對於翁男離職後不法行為，分局秉持依法辦理，絕不寬待的態度，並將持續向上追查不法詐欺集團成員。
檢警調查，翁姓警員原先就與做詐騙集團的車手等熟識，他疑因欠下百萬賭債，走投無路下決定也「下海」當車手，協助詐團偽裝成虛擬貨幣幣商，幫詐團與被害人面交收取贓款，消息傳回分局，五月中長官見他勤務不正常，又有風聲翁員與不法分子走得很近，便找他來懇談，翁見紙快包不住火，索性提離職，並在6月初正式離職後當起全職車手。
中和警方說明，日前警方受理面交詐騙案，調監視器發現車手竟是翁姓警員，本月初報請新北地檢署指揮，檢警11日發動行動，搜索翁的住所並拘提翁到案說明，另查扣翁手機。初步清查翁5月初就開始當車手面交，涉案約十餘次，被害人恐怕不只一名，檢方複訊後向新北地方法院依偽造文書、詐欺等罪聲請收押禁見裁准。
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