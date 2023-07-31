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可惡！山老鼠趁杜蘇芮來襲竊取漂流木 檢警搜索人贓俱獲
警政署保七總隊第五大隊、台中市警局東勢分局及苗栗縣警局大湖分局接獲情資，有人在大安溪河床非法竊取漂流木，立即會同新竹林區管理處追查，警方27日上午持搜索票前往嫌疑人位在苗栗縣卓蘭鎮住家查緝，當場人贓俱獲將賴姓嫌犯等3人，依違反森林法、竊盜等罪嫌移送偵辦。
警方表示，前往搜索時，發現賴嫌等人正將竊得的漂流木搬運至買家林姓男子的小貨車上，當場查扣貴重木肖楠、扁柏、紅檜、香杉、香樟等37塊共計394公斤，並查扣鏈鋸、磅秤、自小客車等作案工具。
警方調查，賴嫌等人為牟取不法利益，趁杜蘇芮颱風襲台前，各單位均忙於防災，連夜鋌而走險徒步進入大安溪上游河床竊取貴重木，並用鏈鋸將貴重木裁切用車載走，在銷贓時遭警方當場查獲。
保七總隊第五大隊呼籲，漂流木由權責單位執行勘察、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等處置工作，未在公告自由撿拾之地點及期間內，請勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及巨額罰金，請民眾切勿以身試法。
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