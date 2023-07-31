可惡！山老鼠趁杜蘇芮來襲竊取漂流木 檢警搜索人贓俱獲

警政署保七總隊第五大隊、台中市警局東勢分局及苗栗縣警局大湖分局接獲情資，有人在大安溪河床非法竊取漂流木，立即會同新竹林區管理處追查，警方27日上午持搜索票前往嫌疑人位在苗栗縣卓蘭鎮住家查緝，當場人贓俱獲將賴姓嫌犯等3人，依違反森林法、竊盜等罪嫌移送偵辦。

警方表示，前往搜索時，發現賴嫌等人正將竊得的漂流木搬運至買家林姓男子的小貨車上，當場查扣貴重木肖楠、扁柏、紅檜、香杉、香樟等37塊共計394公斤，並查扣鏈鋸、磅秤、自小客車等作案工具。

警方調查，賴嫌等人為牟取不法利益，趁杜蘇芮颱風襲台前，各單位均忙於防災，連夜鋌而走險徒步進入大安溪上游河床竊取貴重木，並用鏈鋸將貴重木裁切用車載走，在銷贓時遭警方當場查獲。