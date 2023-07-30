南投溪頭大學池販賣部大火 火勢猛烈議員急關心

南投鹿谷溪頭森林遊樂區今天傍晚傳出火警，該園區內大學池旁販賣突冒出火光，隨後火勢迅速延燒，所幸當時已閉園，且非營業時間，未造成傷亡，消防局獲報調派大批人車前往，拉水線灌救後撲滅火勢，起火原因及財損狀況仍待調查釐清。

南投縣消防局表示，今天下午5時37分獲報，溪頭森林遊樂區內發生火警，經確認地點是在大學池附近的販賣部，且火勢猛烈，立刻調派竹山、集集、鹿谷分隊及第三大隊等消防車、救護車及警義消馳援灌救，並於晚上6時許撲滅火勢。

火警發生當下，該園區已閉園，販賣部也已非營業時間，消防及義消將火勢撲滅後清查火場，確認幸無人傷亡，警消表示，該場域內部物品及設施付之一炬，詳細的起火原因、起火點以及財物損失狀況則有待火場鑑識小組進一步調查釐清。

南投縣議員游顥得知溪頭火警，第一時間就派員前往關心，他表示，幸好販賣部內無瓦斯，消防員到場後迅速控制火勢，也慶幸事發當下已是旅遊離峰時段，不然假日溪頭若遇火警，人潮及車流眾多，救災行動恐受阻，也藏有隱憂。