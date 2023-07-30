疑換電力系統時操作不慎…移工遭電擊雙手皆灼傷 台北大學供電陸續恢復

1名越南移工今晚7時47分，在新北三峽區台北大學施工時，遭電擊受傷，造成左手有3%的三度灼傷、右手1%的二度灼傷。工人意識清醒，送醫治療，事故原因疑為操作不慎。

新北市政府消防局晚間表示，晚上7時47分據報，台北大學有年齡約30歲的男性工人遭電擊傷；當地消防分隊立即出動人車前往救援，將倒臥地上、意識清醒的工人，以擔架運送上救護車後，送往板橋區亞東醫院治療。

台北大學表示，在暑假期間，分區更換老舊電力系統，今晚準備完工時，工人位於配電盤附近，不慎遭高壓電觸電當場昏迷，並造成部分校區的電力系統短暫瞬間停電。受傷工人意識清楚，已送往醫院醫治與觀察，校園陸續分區恢復供電。

對於這起工安意外，三峽警分局表示，經到場初步調查發現，傷者為30歲越南籍外籍移工，在台北大學內第5變電所執行電力維護工作，疑似操作不慎誤觸高壓電，右手腕及手臂處遭電擊致灼傷，左手腕處有灼傷痕跡。

警方說，雇主已經陪同工人就醫，傷者目前生命跡象穩定。並由雇主依規定辦理工安意外通報。