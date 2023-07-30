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獨／工人遭1萬伏特電擊昏迷 台北大學晚間陷入漆黑

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獨／工人遭1萬伏特電擊昏迷 台北大學晚間陷入漆黑

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

暑假期間新北市北大特區內的台北大學，趁學生放暑假因電力系統老舊進行更換，今晚近8時準備完工時，一名外籍移工不慎遭1萬1千伏特電到當場昏迷，台北大學校區瞬間漆黑一片。北大表示，受傷工人意識清楚，已送往醫院醫治。

三峽台北大學為北大特區內居民晚間散步運動首選，今晚因更換電力系統，校內局部區域停電，晚間約八時工人完成電力設備更換後，準備啟動電閘，一外籍移工（約30歲）未即時離開，導致遭1萬1千伏特電擊傷，右上臂出現電流傷口，台北大學陷入漆黑，民眾面面相覷不知發生何事。

其他工人趕忙叫救護車，所幸外籍移工意識仍清楚，送往恩主公醫院急救。台北大學僅表示是更換電力系統導致發生意外，正了解事發原因。

外籍移工意識清楚送往恩主公醫院。記者李定宇／攝影
外籍移工意識清楚送往恩主公醫院。記者李定宇／攝影
北大特區內的台北大學今晚電力系統老舊進行更換，一外籍移工不慎遭1萬1千伏特電到當場昏迷。記者李定宇／攝影
北大特區內的台北大學今晚電力系統老舊進行更換，一外籍移工不慎遭1萬1千伏特電到當場昏迷。記者李定宇／攝影
事發後台北大學隨即因此整片漆黑，民眾面面相覷不知發生何時。記者李定宇／攝影
事發後台北大學隨即因此整片漆黑，民眾面面相覷不知發生何時。記者李定宇／攝影

移工 台北大學 停電

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