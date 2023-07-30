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影／逮到了！台中外送員騎車亮刀揮舞 今落網辯：一時興起

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名外送員在前天行經北區時，拿出疑似「西瓜刀」等不明刀械揮舞，經網友拍攝到後，上傳臉書社團，轄區警方在今天獲報後，認定雖然無民眾報案紀錄，但因該外送員行為有危害其他用路人之虞，警方在今天下午帶回涉案王姓男子，他辯稱是「一時興起」亮刀，無與人結怨，警方依違反社維法送辦。

第二警分局以車追人，在今天下午4時許，查緝涉案王姓男子（31歲）到案，查扣西瓜刀一把、伸縮警棍一隻。王辯稱，當時是一時興起，才會亮刀，沒有與人有結怨，全案警詢後，依違反社會秩序維護法，移送台中地方法院裁處。

第二警分局在今天下午獲報，有網友在臉書社團「台中南區東區大小事」，發布一段行車記錄器影片，影中一名外送員手持疑似西瓜刀的不明刀械，沿途揮舞，也嚇壞附近用路人。

第二警分局調查，案發時間據該名網友反映為28日，但經查該日沒有民眾報案反映有類似狀況，不過審酌影片中外送員的揮刀行為，雖未針對特定對象，但已明顯危及其他民眾、用路人安全，分局調閱相關影像釐清案情，依機車車號追人，今天下午即掌握涉案的王姓男子，將他查緝到案。

第二警分局強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

台中市王姓外送員在前天騎機車行經北區時，亮出西瓜刀，警方今天帶回王送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓外送員在前天騎機車行經北區時，亮出西瓜刀，警方今天帶回王送辦。記者陳宏睿／翻攝

台中市王姓外送員在前天騎機車行經北區時，亮出西瓜刀，警方今天帶回王送辦。圖／摘自台中南區東區大小事
台中市王姓外送員在前天騎機車行經北區時，亮出西瓜刀，警方今天帶回王送辦。圖／摘自台中南區東區大小事

外送員 台中市

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