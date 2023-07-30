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想買來當寵物 梅花鹿竊案破了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

恆春警方偵破「鹿境」梅花鹿遭竊案，尋獲2頭幼鹿，1頭失溫搶救不治。圖／警方提供
恆春警方偵破「鹿境」梅花鹿遭竊案，尋獲2頭幼鹿，1頭失溫搶救不治。圖／警方提供
恆春鎮「鹿境」生態園區梅花鹿竟在颱風夜遭竊。兩名竊賊在27日颱風夜潛入鹿園帶走2頭2個月大的幼鹿、1頭成鹿，但成鹿綑綁後運送不便而棄置在地。警方前天尋回2頭幼鹿，昨再循線逮捕偷鹿的兩名竊嫌，才得知買家想以每隻1萬元買幼鹿當寵物飼養，警方將3人依竊盜、贓物罪和動物保護法送辦。被尋回的幼鹿一隻因失溫死亡，成鹿則骨折重傷。

墾丁國家公園區內野放的梅花鹿已繁衍至近2千隻，墾管處表示，區內梅花鹿不得捕捉，違者依國家公園法可罰3000元，墾管處也訂有贈送辦法，目前限定公家機關申請，已規畫開放合法休閒農場等私人農場申請，但要有飼養能力證明且不得轉賣。

警方調查，家住屏東縣滿州鄉的王姓男子（30歲），日前向潘姓（39歲）和陳姓（29歲）友人提及想買梅花幼鹿回家當寵物飼養，潘、陳答應後，27日趁颱風夜暴風雨掩護，翻牆潛入「鹿境」畜舍，將2頭2個月大的幼鹿抱走，1頭成鹿綑綁四肢後發現不方便運送就直接棄置牆外地上。

「鹿境」工作人員前天看見成鹿遭綑綁四肢棄置地上，清點發現2頭小鹿遭竊隨即報案，警方檢視監視器發現2名竊嫌凌晨3時許潛入畜舍帶著2頭幼鹿逃逸，隨即又有女子在臉書po文指男友在山腳路撿到2頭遭遺棄小鹿，警方進而查出王男家中有2頭小鹿。

王男承認是向兩名友人以每隻1萬元幼鹿當寵物飼養，友人在27日深夜帶來2頭幼鹿，他依約定交付2萬元，他也好奇詢問來源，但對方要他不要多問。警方昨拘提潘、陳2人到案，2人供稱想賺外快，策劃偷鹿，也未告知買家來源。

園方表示，2頭幼鹿找到帶回1隻因失溫搶救不治，另頭慢慢恢復健康，另被棄置的成年鹿兩腿因重摔嚴重骨折，無法站起，要轉送屏科大治療，尚未脫離險境，尚不包括醫療費損失約20萬元，將向竊嫌求償。

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