玩命！颱風天載客飆沙灘車 今擴大稽查再取締19件

花蓮有沙灘車業者昨天颱風警報期間照常載客飆沙，經驅離，其中1件遭依違反道路交通管理處罰條例開單；縣府警方今天再在三棧溪出海口擴大稽查，有19台沙灘車違規行駛道路，同樣開單，每張罰單1200元起跳。

杜蘇芮颱風連日為花蓮帶來豪大雨，昨天上午10時許颱風警報尚未解除，花蓮仍有間歇性大雨時，新城警方接獲通報，新城鄉北三棧路口停有一台遊覽車，還有遊客穿著雨衣在飆沙，批評沙灘者業者罔顧遊客安全。

新城警分局表示，接獲通報後，即會同海巡單位前往三棧溪出海口沙灘，驅離20多台沙灘車，後續再加強巡視周邊道路，發現有1輛遭驅離的沙灘車違規行駛道路，依道交條例開單告發。

縣府今天再度聯手同警方加強稽查，陸續又在三棧溪出海口及鄰近道路，仍發現沙灘車業者違規行駛道路，共開出19張罰單，每件可開罰1200元到3600元。