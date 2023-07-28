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「天使輪」攔油索遭杜蘇芮摧毀 待風雨轉小重新布設

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導

「天使輪」疑有燃油滲出，但周圍攔油索卻遭颱風破壞，高港分公司待天氣轉好盡快重新布設並派員下水查看。圖／高雄港務分公司提供
「天使輪」疑有燃油滲出，但周圍攔油索卻遭颱風破壞，高港分公司待天氣轉好盡快重新布設並派員下水查看。圖／高雄港務分公司提供

杜蘇芮颱風來襲，於日前沉沒的貨櫃船「天使輪」，因尚未抽除艙內燃油疑有滲出跡象，但周圍所布設攔油索因風浪過大遭破壞，高雄港務分公司將視風雨重新布設，也盡快派員下水查看船體狀態，同時追蹤漂流貨櫃動向。

高雄港務供司表示，原於該輪周遭所布設的攔油索因風浪過大而受破壞，港務公司將盡速再次進行布設，但目前高雄港一港口平均風力6級、陣風7級，二港口平均風力7級、陣風9級，流速1.22節、浪高3.56米，因海象狀況仍不佳，相關工作船舶均無法出港作業。

為防止燃油持續洩漏，港務公司請海事工程公司備妥相關機具設備、人員待命，若今日下午風力轉小且海象條件許可下，立即再次請潛水人員下水檢視，進行船體全面巡視及對於滲油處封堵作業。

漂流貨櫃部分，港務公司已在沿岸已逐一標記17只擱淺貨櫃，及南星灣內靜穩海域31只貨櫃，待今日下午風力轉小，再以空拍機進行沿岸全面檢視各貨櫃位置。另外，港務公司今天上午接獲通報，於林園區中門三號橋下發現有漂流貨櫃，已於11點10分將其吊離。

高雄港務分公司今天上午接獲通報有漂流貨櫃卡在林園區中門三號橋下，已於中午前派遣吊車將其吊離。圖／高雄港務分公司提供
高雄港務分公司今天上午接獲通報有漂流貨櫃卡在林園區中門三號橋下，已於中午前派遣吊車將其吊離。圖／高雄港務分公司提供

高雄港 海象 空拍機

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