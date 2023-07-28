「天使輪」攔油索遭杜蘇芮摧毀 待風雨轉小重新布設

「天使輪」疑有燃油滲出，但周圍攔油索卻遭颱風破壞，高港分公司待天氣轉好盡快重新布設並派員下水查看。圖／高雄港務分公司提供

杜蘇芮颱風來襲，於日前沉沒的貨櫃船「天使輪」，因尚未抽除艙內燃油疑有滲出跡象，但周圍所布設攔油索因風浪過大遭破壞，高雄港務分公司將視風雨重新布設，也盡快派員下水查看船體狀態，同時追蹤漂流貨櫃動向。

高雄港務供司表示，原於該輪周遭所布設的攔油索因風浪過大而受破壞，港務公司將盡速再次進行布設，但目前高雄港一港口平均風力6級、陣風7級，二港口平均風力7級、陣風9級，流速1.22節、浪高3.56米，因海象狀況仍不佳，相關工作船舶均無法出港作業。

為防止燃油持續洩漏，港務公司請海事工程公司備妥相關機具設備、人員待命，若今日下午風力轉小且海象條件許可下，立即再次請潛水人員下水檢視，進行船體全面巡視及對於滲油處封堵作業。

漂流貨櫃部分，港務公司已在沿岸已逐一標記17只擱淺貨櫃，及南星灣內靜穩海域31只貨櫃，待今日下午風力轉小，再以空拍機進行沿岸全面檢視各貨櫃位置。另外，港務公司今天上午接獲通報，於林園區中門三號橋下發現有漂流貨櫃，已於11點10分將其吊離。