影／天使輪沉沒致上千貨櫃落海 高雄林園今再尋獲漂流貨櫃

帛琉籍貨櫃船「天使輪（Angel）」21日沉沒導致貨櫃漂流入海，適逢中颱杜蘇芮來襲，阻礙後續處理進度。台灣港務公司表示，今天上午獲報於高雄市林園區中門三號橋下發現漂流貨櫃，立即調度吊車前往吊離；由於目前海象狀況不佳，若下午風力轉小，將再次請潛水人員下水進行船體全面巡視及對滲油處進行封堵作業。

港務公司指出，今天上午約8點40分接獲通報，高雄市林園區中門三號橋下發現有漂流貨櫃，立即調度吊車前往處理，於11點10分左右已將該貨櫃吊離。至於沿岸擱淺已逐一標記的17只貨櫃，及南星灣內靜穩海域31只貨櫃，將於今天下午風力轉小，可空拍作業後，再以空拍機沿岸檢視各貨櫃位置及狀況。

港務公司表示，根據中央氣象局今天上午10點公布海象資料，高雄港一港口平均風力6級、陣風7級，二港口平均風力7級、陣風9級，流速1.22節、浪高3.56米，因海象狀況仍不佳，相關工作船舶均無法出港作業，仍請海事工程公司相關機具設備、人員應備便待命。