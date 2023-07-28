高雄光是這裡今年就破詐達6千萬 別信假投資假愛情

詐團行騙手法五花八門，近來鑽研高科技又更上一層樓，高雄仁武警分局指出，統計轄區內光年初迄今已偵破的詐騙金額近6000萬元，被害人多達219人，這還不包含警民阻詐部分，仁武分局長張泰賓近日於電台反詐騙宣導，要拆穿詐騙集團「假投資、假愛情」的話術糖衣。

本周二晚間8時許，高雄市仁武派出所長鄭煒率專案小組，埋伏逮獲涉嫌詐欺面交的21歲許姓男車手，據報案人指出，詐團要求他投資600萬，始能獲利1200萬元，當時李男配合員警以假鈔偽裝，順利約出車手一舉逮捕。

仁武分局長張泰賓近日於電台受訪，他強調除眾所皆知的標榜「保證獲利」、「高報酬」、「投資翻倍」假投資詐騙話術，詐團近期利用PUA（Pick-Up Artist）心理產生的「假愛情交友結合投資詐騙」，讓不少受害人被騙得神魂顛倒，乖乖奉上金錢。

張泰賓指出，詐騙集團多利用社群軟體，向不特定人士搭訕，並用假照片、聊天機器人，讓被害人卸下心防，要求被害人以行動證明兩人感情，進一步慫恿投資以製造被動收入。

張泰賓進一步說明，詐團就是利用「正向錯覺」和「確認偏誤」心理，讓被害人即便察覺被騙，也停不下來。據統計，仁武分局年初迄今偵破該類型詐騙，被害人高達219人，清查詐欺不法所得高達近6000萬元。