天受宮帝爺公蛇延續44年記錄 颱風前夕現身

南投縣名間鄉松柏嶺天受宮在每年端午節左右，都會有大頭蛇爬上玄天上帝神壇，43年未曾中斷，被視為「帝爺公蛇」，今年端午節卻未出現。隨著杜蘇芮颱風來襲，遲到一個多月的靈蛇終於在26日現身，讓記錄延續下去，讓目睹信徒都相當驚喜。

名間鄉松柏嶺除了道教聖地「受天宮」外，1979年還成立「天受宮」，都是主祀玄天上帝。天受宮成立以來，每年都會有大頭蛇造訪，每次停留3到10天，因為玄天上帝有龜蛇兩大將，大頭蛇年年造訪，被廟方和信眾認為是蛇將化身的「靈蛇」。

今年端午節，大頭蛇未現蹤，讓信眾認為記錄可能中斷，相當惋惜。然而，昨天廟方加強防颱時，終於發現大頭蛇，先攀上供桌、花盆、供品，時而抬頭、時而向前屈身，如同敬拜玄天上帝神像，信眾發現靈蛇相當驚喜，紛紛拿起手機紀錄。

天受宮主委陳政雄說，過去也有帝爺公蛇在端午節後才報到，他相信神明自有安排，只要平常心看待即可。