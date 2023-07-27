快訊

杜蘇芮雨勢驚人…花蓮美崙田徑場「斜坡變滑水道」學生戲水嗨翻 醫師說話了

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天受宮帝爺公蛇延續44年記錄 颱風前夕現身

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣名間鄉松柏嶺天受宮在每年端午節左右，都會有大頭蛇爬上玄天上帝神壇，43年未曾中斷，被視為「帝爺公蛇」，今年端午節卻未出現。隨著杜蘇芮颱風來襲，遲到一個多月的靈蛇終於在26日現身，讓記錄延續下去，讓目睹信徒都相當驚喜。

名間鄉松柏嶺除了道教聖地「受天宮」外，1979年還成立「天受宮」，都是主祀玄天上帝。天受宮成立以來，每年都會有大頭蛇造訪，每次停留3到10天，因為玄天上帝有龜蛇兩大將，大頭蛇年年造訪，被廟方和信眾認為是蛇將化身的「靈蛇」。

今年端午節，大頭蛇未現蹤，讓信眾認為記錄可能中斷，相當惋惜。然而，昨天廟方加強防颱時，終於發現大頭蛇，先攀上供桌、花盆、供品，時而抬頭、時而向前屈身，如同敬拜玄天上帝神像，信眾發現靈蛇相當驚喜，紛紛拿起手機紀錄。

天受宮主委陳政雄說，過去也有帝爺公蛇在端午節後才報到，他相信神明自有安排，只要平常心看待即可。

特生中心表示，松柏嶺為低海拔山區，生態相當豐富，大頭蛇為樹棲型蛇類具輕微毒性，研判是為了避暑或捕食青蛙等才會出現在比較涼爽宮廟。

名間鄉天受宮大頭蛇昨天終於現身，沿著供桌蜿蜒而下，盤在神桌下方。圖／讀者提供
名間鄉天受宮大頭蛇昨天終於現身，沿著供桌蜿蜒而下，盤在神桌下方。圖／讀者提供
名間鄉天受宮大頭蛇昨天終於現身，沿著供桌蜿蜒而下，盤在神桌下方。圖／讀者提供
名間鄉天受宮大頭蛇昨天終於現身，沿著供桌蜿蜒而下，盤在神桌下方。圖／讀者提供
名間鄉天受宮每年端午節前後都有大頭蛇出現，被信徒視為「靈蛇」。圖／讀者提供
名間鄉天受宮每年端午節前後都有大頭蛇出現，被信徒視為「靈蛇」。圖／讀者提供

端午節 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

毛孩禁入？從招福貓到託福犬：日本神社的神獸使者

杜蘇芮影響 高雄市觀光局：旗津風箏節順延1周舉辦

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

杜蘇芮來勢洶洶 澎湖七美恐出現14級陣風、7公尺巨浪

相關新聞

台版「浩克」深夜發文向警道歉 但提告求償仍未落幕

台版「浩克」朱姓男子今年5月大鬧超商，因警方到場噴辣椒水制伏時攻擊員警，造成員警情緒失控，事後被警棍打到頭破血流，引發社...

天使輪233只漂流貨櫃打撈上岸 1064只確定沉沒

停泊在高雄港外海的帛琉籍貨櫃船「天使輪（Angel）」21日船身進水傾斜沉船，導致約上千只空貨櫃落海。台灣港務公司表示，...

北投警陽明山區暑假3周查3百多輛改裝噪音車 防制危險駕車

北投警分局轄區位處陽明山周邊，暑假期間因民眾出遊活動增多，警方加強攔查排氣管噪音車輛，7月迄今已查報351件疑似改裝排氣...

假冒宜大校方訂200個垃圾桶450萬 竟約學校簽約被戳破

國立宜蘭大學事務組人員及副校長專任助理照片遭不肖人士冒名，向兩家廠商訂購200個、單價2萬2500元的不鏽鋼垃圾桶，總價...

對撞砂石車 小貨車車頭全毀駕駛受困送醫仍昏迷

嘉義縣鹿草鄉今早10點多發生嚴重車禍，一輛小貨車與砂石車對撞，砂石車僅左前方車頭受損，但小貨車車頭嚴重變形、左側後車斗帆...

大溪所長過度關心女警惹議 調整3派出所人事驚動地方

桃園市大溪警分局一名所長指導一名女警勤務，因「過度關心」造成女警困擾，該女警私下反應，該分局擔心「MeToo」事件，內部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦