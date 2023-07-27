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三星池山友失聯72小時 尋人老手4度集結上山搜救

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

廖姓山友在宜蘭三星池秘境失聯，至今已逾60小時，逐漸逼近搜救黃金時間72小時，退休的尋人高手出山相助，昨天搜尋仍是無果，搜救團隊今早再次集結，連續4天上山尋人。廖男同行友人自告奮勇欲加入搜救團隊，妻子也苦苦守候盼奇蹟發生。

廖男與妻子、友人夫妻等4人24日上午到太平山國家森林遊樂區三星池秘境遊玩，據了解，廖男等人都是資深山友，他自己更是4次上過三星池，當天算是休閒行程，並未打算久待，廖男謹慎，仍是攜帶完整的裝備。

中午左右，4人從三星池折返，在較靠近入口的妹池附近稍作休息後，前往登山口，廖男殿後押隊，在靠近入口500公尺處突然消失，其他3人難以置信，大喊呼叫，隱約聽到廖男回話聲音，苦尋2小時仍不見人，下午3時45分許撥通110求助。

警消與羅東林管處人員自24日下午到晚上、25日、26日連續搜索3天，在離主線道路程約30分鐘處發現廖男的登山杖，以及毛巾等遺落物品，疑似是他布置的記號，沿記號追蹤一陣，又嘎然而止，不見蹤跡，山上風雨強勁，搜救更加困難。

廖男親友這幾日都在太平山派出所苦等，請求今年剛退休、搜救經驗豐富的老警察出山，昨天一整天搜救卻連新的蹤跡都未發現；男性友人憂心忡忡，希望加入搜救團隊尋找好友，廖男妻子也去到登山口附近，盼能看到丈夫身影。

今天上午7時到8時間，消防局、警方與林務局人員約16人再次在太平山派出所集結，展開第4天搜索。時間一點點流逝，搜救團隊只能盡人事，盼奇蹟出現。

廖姓男子昨天在太平山三星池失蹤，搜救人員遲遲無法找到他，將屆搜救時黃金時間72小時。圖／宜蘭縣消防局提供
廖姓男子昨天在太平山三星池失蹤，搜救人員遲遲無法找到他，將屆搜救時黃金時間72小時。圖／宜蘭縣消防局提供
太平山三星池秘境登山客走失，警消24日搜救到深夜，25、26日再搜索整天，仍未尋獲。圖／宜蘭縣消防局提供
太平山三星池秘境登山客走失，警消24日搜救到深夜，25、26日再搜索整天，仍未尋獲。圖／宜蘭縣消防局提供
搜救團隊在太平山派出所集結，出發搜救。退役不久的搜救高手也出山相助，昨天仍無所獲。圖／宜蘭縣消防局提供
搜救團隊在太平山派出所集結，出發搜救。退役不久的搜救高手也出山相助，昨天仍無所獲。圖／宜蘭縣消防局提供

太平山

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