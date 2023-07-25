找到手杖和記號！三星池失蹤男仍未尋獲 明天繼續搜救

昨日在宜蘭太平山三星池走失的廖姓男子留下手杖與記號，人還沒找到！警消與林務局人員今天搜索時，發現廖男遺落的手杖等用品，以及用紅色布條布置的記號，於該處擴大搜索，仍未尋獲，傍晚時天氣不佳，搜救人員暫時收隊，明早繼續。

台北60多歲廖姓男子與妻子和另一對夫婦，一行4人是多年山友，昨日上午進入三星池登山口，下午1時許返程時在登山口前約500公尺，其他3人突然發現廖男不見蹤影，尋找2小時未果，3時45分許報案，警消與林務局共12人搜索到晚上11時半許收隊，今天上午7時出動16人。

消防局指出，搜救人員上午10時55分許發現遺落在地上的手杖等物品，以及一條綁在樹枝上的紅布條，經家屬指認確是廖男持有，於附近擴大搜索，仍未尋獲廖男蹤影；下午5時半許，山裡一陣一陣的飄起雨，加上即將天黑，現場指揮官只能收隊。

據了解，4人返程時，廖男負責殿後，剛失蹤時其他3人大聲叫喚他的名字，還能隱約聽到回話聲，但找不到人；搜救人員搜索時繼續叫喚，卻已沒有回音。搜救人員懷疑，廖男疑似走偏路，剛開始還能回話與布置記號，後面可能越走越遠或是體力不支，無法回話。

廖男妻子與友人心急如焚，但也只能遵從搜救人員收隊的決定；現場指揮官也答應明早繼續搜救，務必把握救難的黃金72小時。另一方面，杜蘇芮颱風即將襲來，山區風雨漸強，搜救難度將越來越高。