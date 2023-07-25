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神明有保佑？男登山失足滾下山坡 土地公廟前奇蹟生還

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

68歲雷姓男子日前參加「千歲」登山團，到竹崎鄉中和村頂石棹登山，途中脫隊自行走小徑探路，不慎失足滾下山坡，登山團集合時等不到人，著急打電話向警方求助，經尋找後發現雷姓老翁在一處土地公廟前，全身泥濘但無大礙。

「真的是神明有保佑！」一名登山團成員回想，雷男上山時曾說過要探路，疑似到了霞之道後，就自行離開隊伍，走往另一條林道，直到集合時間已過都沒出現，當時就快雷陣雨了，山上被烏雲籠罩，大家都很擔心雷男發生意外。

嘉義縣竹崎分局獲報後到場，釐清雷男年紀、衣物及走失地點，登山團成員七嘴八舌提供消息，在撥打電話後聯繫上雷男。雷男稱，他在一間土地公廟前，身體僅擦傷沒有大礙。警方請他找地方躲雨，留在原地不要移動。

因跌落山坡，雷男弄丟雙腳鞋子，衣服、雙手沾滿塵土，褲子也被刮破，驚魂未定，所幸他的身體應算硬朗，僅稍微擦傷，向警方表示不用就醫，回到集合地點後，雷男立即至停車場旁吳鳳廟感謝神明保祐。

雷男獲救後向警方致謝，稍作清洗、換上乾淨的衣服，搭上遊覽車跟其他登山團成員一起回家，其他團員也對警方救援由衷感謝，並揮手比讚致意，警方則目送這群「千歲團」離開，結束這場驚魂記。

竹崎分局分局長閻百川說，雖然山林景色優美、空氣清新，是放鬆和紓解壓力的好地方，但夏季山區常有午後雷陣雨，氣候變化快速，登山活動需結伴同行，若遇惡劣天氣或路況不佳，勿勉強登山以免發生危險。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

68歲雷姓男子參加登山團行程，脫隊探路滾到土地公廟奇蹟獲救。記者黃于凡／翻攝
68歲雷姓男子參加登山團行程，脫隊探路滾到土地公廟奇蹟獲救。記者黃于凡／翻攝
68歲雷姓男子參加登山團行程，脫隊探路滾到土地公廟奇蹟獲救。記者黃于凡／翻攝
68歲雷姓男子參加登山團行程，脫隊探路滾到土地公廟奇蹟獲救。記者黃于凡／翻攝
68歲雷姓男子參加登山團行程，脫隊探路滾到土地公廟奇蹟獲救。記者黃于凡／翻攝
68歲雷姓男子參加登山團行程，脫隊探路滾到土地公廟奇蹟獲救。記者黃于凡／翻攝

土地公 嘉義

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