聽新聞
test
0:00 / 0:00
野生動物園旁鐵皮屋火警夫妻受困 消防員破窗救人
台南市學甲區一處鐵皮屋今凌晨傳出火警，現場濃煙竄，屋內一對夫妻先逃至2樓屋後，再由消防隊員破窗驚險救出，度過驚魂夜，初步調查，疑電線走火釀災，全案待深入釐清。
火警發生在今晨2點許，地點在學甲區三慶里紅茄萣靠近頑皮世界野生動物園一處2樓鐵皮屋，消防局119勤務中心在2點23獲報
該夫妻報案受困屋內，先引導至2樓屋後較安全處待救，同時派遣第三大隊部、學甲中隊部及學甲、佳里、將軍、北門、鹽水分隊16車33人趕往搶救。
消防員趕至，發現屋內零星明火濃煙四竄，後持破壞器材破窗後再架梯，將夫妻倆先後平安沿著梯子救出，兩人都平安脫困未受傷，
消防隊員隨後持圓盤切割器破壞1樓鐵捲門進入室內洗衣間及雜物滅火，初步檢視疑電線走火釀災，仍待釐清。
消防隊員說，現場未裝設住警器，幸屋主發現早及時到案，再晚10分鐘，後果恐不堪設想。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言