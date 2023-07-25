野生動物園旁鐵皮屋火警夫妻受困 消防員破窗救人

台南市學甲區一處鐵皮屋今凌晨傳出火警，現場濃煙竄，屋內一對夫妻先逃至2樓屋後，再由消防隊員破窗驚險救出，度過驚魂夜，初步調查，疑電線走火釀災，全案待深入釐清。

火警發生在今晨2點許，地點在學甲區三慶里紅茄萣靠近頑皮世界野生動物園一處2樓鐵皮屋，消防局119勤務中心在2點23獲報

該夫妻報案受困屋內，先引導至2樓屋後較安全處待救，同時派遣第三大隊部、學甲中隊部及學甲、佳里、將軍、北門、鹽水分隊16車33人趕往搶救。

消防員趕至，發現屋內零星明火濃煙四竄，後持破壞器材破窗後再架梯，將夫妻倆先後平安沿著梯子救出，兩人都平安脫困未受傷，

消防隊員隨後持圓盤切割器破壞1樓鐵捲門進入室內洗衣間及雜物滅火，初步檢視疑電線走火釀災，仍待釐清。