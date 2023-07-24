進度不到3成！林右昌令颱風前撈完天使輪海漂貨櫃 200櫃不知去向

杜蘇芮颱風來襲，高雄天使輪貨櫃沉沒後仍有數百貨櫃漂流，高雄港務分公司昨、今兩天下水至今上午11時，打撈173只貨櫃，進度不到3成，內政部長林右昌要求兩天內撈完，確保港口及海域安全；高雄港務分公司表示，會盡全力尋求最大支援，盡快將漂流貨櫃打撈上岸。但依數量研判，還有200只貨櫃不知漂流何方。

「會盡全力打撈！」高雄港務分公司港務處長郭光輝表示，今日派遣打撈工作船隻共29艘，包含大型平台船3艘、起重船2艘及多艘拖船前往作業，另業者也已空拍機拍攝漂櫃海域，空拍機搜零散貨櫃後定位，再派船打撈，並盡速將近岸擱淺貨櫃先打撈上岸，也請業者再調度工作船支援。

郭光輝說，對於長官指示，一定盡全力處置，據業者空拍後回報，多數貨櫃都在近岸，目前20餘艘工作船先將包括大林埔等近海附近貨櫃打撈上岸，並將放置屏東鹽埔漁港貨櫃陸續運回，因為漂流貨櫃吃水多，部分可能下沉，目前海面上漂流數量無法確定，但只要可能，一定全力打撈。

港務公司說，除打撈上來173只貨櫃，目前掌握120只貨櫃擱淺、90只漂流，其餘約200只貨櫃目前請海巡協助用空拍方式尋找中，也不排除有些漂流櫃因入水沈入海中。